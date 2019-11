Amazon anticipa il Black Friday: ecco alcune offerte in arrivo la prossima settimana!

Il Black Friday, la festa degli sconti, arriverà il prossimo 29 novembre e permetterà a tutti di acquistare prodotti di ogni genere scontati grazie a promozioni mirate ma anche a offerte che non si ripeteranno durante l'anno. Amazon la farà senza dubbio da padrona soprattutto per il fatto che quest'anno ha deciso di anticipare il Black Friday e non solo anche di prolungarlo con il Cyber Monday Weekend.

Come detto Amazon decide di anticipare il venerdì nero del Black Friday con una settimana di promozioni prima del 29 novembre. Con precisione dalle 00.01 del 22 novembre il colosso dell'e-commerce prevederà numerosi sconti e promozioni in "preparazione" al Black Friday vero e proprio. Non finirà qui però perché ulteriori sconti e promozioni arriveranno durante il weekend successivo al venerdì del 29 novembre: il "Cyber Monday Weekend" che scatterà dalle 00.01 del sabato 30 novembre e si protrarrà fino alle 23.59 del lunedì 2 dicembre.

Black Friday: ecco le offerte di Amazon

Ma cosa venderà Amazon durante i giorni del Black Friday? Il colosso dell'e-commerce renderà disponibili grandi offerte su migliaia di prodotti indispensabili: dai più recenti prodotti di elettronica di consumo ai dispositivi Amazon, dai giocattoli ai prodotti di bellezza più desiderati, passando per cibo e bevande, fashion, arredamento per la casa e regali per tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici. Non solo perché saranno presenti migliaia di Offerte Lampo, ossia prodotti scontati disponibili in quantità limitate per un breve periodo di tempo, con nuove offerte disponibili ogni cinque minuti.

Ecco alcune offerte che saranno disponibili in varie date e orari nei giorni che precedono il Black Friday, dal 22 novembre, fino ad esaurimento scorte, su Amazon, sull'app Amazon o semplicemente chiedendo “Alexa, quali sono le mie offerte?"

Dispositivi Amazon

Marchi Amazon

fino al 20% sull’arredamento Alkove e Movian

Fino al 20% di sconto su accessori auto di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su accessori informatici di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su accessori per smartphone e fotocamere di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti per la cucina di AmazonBasics e altre marche

Fino al 20% di sconto su prodotti per l'ufficio di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25% di sconto su prodotti di elettronica di AmazonBasics e altre marche

Fino al 25% di sconto su prodotti per la casa e lifestyle di AmazonBasics e altre marche

PC

OMEN by HP Omen Sequencer Tastiera Gaming Ottico Meccanica

Offerte SanDisk e Western Digital

D-Link DWR-921 Router 4G LTE

G910 Orion Spectrum RGB Mechanical Gaming Keyboard

HP 22x Monitor Gaming TN

ASTRO Gaming A40 TR + Mixamp PRO TR Cuffia

Trust Accessori Gaming in offerta

Razer Kiyo Streaming Webcam

TP-Link Primo Gaming Router Archer C5400X in offerta

Logitech G332 SE Cuffia con Microfono Gaming Stereo per PC

Accessori Gaming Razer in promozione

Trust Classicline Tastiera Resistente all'Acqua

Trust GXT 860 Thura Tastiera Gaming Semi-meccanica LED

Trust Gaming GXT 618 Asto Altoparlante per PC e TV

Linksys Router Wi-Fi Dual Band E5400

Elettronica

LG UHD Smart TV, da 49 Pollici, 4K

Sony: scopri le migliori fotocamere, videocamere, lenti

Sconti DJI fino al 25% su Actioncams e Droni

Fujifilm Instax Square SQ6 in promozione

Fujifilm Instax: promozioni su Mini Link, Mini LiPlay e Share SP-3

Panasonic Promo

Sony: le migliori cuffie, speakers e impainti audio

JBL e Harman:cuffie e speaker fino al 50% di sconto

Yamaha Music: sintoamplificatori, soundbar e molto altro

Scopri le Promozioni Meliconi: accessori e supporti TV

Risparmia su casse House Of Marley - sconti di Black Friday e Cyber Monday 2019

Risparmia su Cuffie e Auricolari House Of Marley - sconti di Black Friday e Cyber Monday

Sonos: scopri le offerte su Sonos One, Beam e tanto altro

Bose: fino al -40% su cuffie, speaker e soundbar

Sport

Fitbit Inspire HR

DVD

Avengers - Endgame (2 Blu-Ray)

I Capolavori Di Walt 2018 (Box 20 DVD)

Dumbo (2019)

I migliori titoli Warner Bros per Black Friday 2019

Offerte su Cofanetti e Novità Universal

I migliori titoli Disney, Star Wars e Marvel

Risparmia su vari titoli Koch Media per la Black Friday Week

Altre incredibili offerte disponibili anche durante il Black Friday su Amazon.it includono:

Prime Now : i nuovi iscritti a Prime Now possono risparmiare fino al 50% grazie a offerte giornaliere dal 22 novembre al 2 dicembre.

: i nuovi iscritti a Prime Now possono risparmiare fino al 50% grazie a offerte giornaliere dal 22 novembre al 2 dicembre. Amazon Music Unlimited : per un periodo di tempo limitato, i nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited (si applicano limitazioni) hanno a disposizione la migliore offerta per le feste mai vista nella storia di Amazon Music: quattro mesi a soli €0,99, per godersi l’accesso illimitato a oltre 50 milioni di brani, senza pubblicità.

: per un periodo di tempo limitato, i nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited (si applicano limitazioni) hanno a disposizione la migliore offerta per le feste mai vista nella storia di Amazon Music: quattro mesi a soli €0,99, per godersi l’accesso illimitato a oltre 50 milioni di brani, senza pubblicità. Audible: i nuovi iscritti possono utilizzare gratuitamente il servizio Audible per 30 giorni e, se restano iscritti al servizio al termine del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, ricevere un buono regalo da €10 da utilizzare su Amazon.it (offerta soggetta a termini e condizioni).

i nuovi iscritti possono utilizzare gratuitamente il servizio Audible per 30 giorni e, se restano iscritti al servizio al termine del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, ricevere un buono regalo da €10 da utilizzare su Amazon.it (offerta soggetta a termini e condizioni). Prime Reading: centinaia di eBook Kindle inclusi nel proprio abbonamento centinaia di eBook Kindle inclusi nel proprio abbonamento

Spedizioni Prime: con Amazon Prime le spedizioni sono veloci, senza costi aggiuntivi e adatte alle esigenze degli utenti con Amazon Prime le spedizioni sono veloci, senza costi aggiuntivi e adatte alle esigenze degli utenti

Non solo perché sarà possibile anche accedere ad ulteriori offerte che permettono magari si ricaricare il proprio account Amazon e di ricevere dei buoni spendibili o ancora acquistare libri ricevendo un buono regalo da spendere successivamente. Ecco la lista delle più importanti:

Si possono ricevere 7€ se acquistano 20€ di libri. In questo caso basta una spesa minima di 20€ in un unico ordine e automaticamente si riceverà un buono di 7€. Questa la pagina per usufruire della promozione valida fino al 28 novembre.

In questo caso basta una spesa minima di 20€ in un unico ordine e automaticamente si riceverà un buono di 7€. Questa la pagina per usufruire della promozione valida fino al 28 novembre. Ricevere fino a 30€ di buono Aribnb acquistando un libro dedicato ai viaggi. A fronte di un acquisto di almeno un libro (ad esclusione degli eBook Kindle) presente in questa pagina e in quelle successive legate alla Promozione, ciascun cliente riceverà un buono sconto del valore di 30 euro da spendere per prenotazioni soggiorni effettuate su www.airbnb.com e domini collegati, oppure sull'app di Airbnb.