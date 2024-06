Top 5 Amazon besteller; Google Pixel 8, AirPods, GoPro HERO 12 Black, TV e robot a prezzi pazzeschi

Amazon in questi giorni ha applicato forti sconti a diversi articoli molto desiderati. Gli appassionati se ne sono accorti ed è il motivo per cui sono molto venduti! Ve li riproponiamo ma non pensateci troppo, quando costano così poco finiscono in fretta.

1. Google Pixel 8 superscontato, 128GB oppure 256GB

Non servono molte presentazioni per Google Pixel 8: non serve la versione Pro per avere fra le mani uno dei migliori smartphone Android in assoluto, compreso di funzionalità avanzate Google AI! In offerta ci sono le versione 128GB oppure 256GB, in tutti i colori. Davvero un grande affare, visti i prezzi rispettivi di 599€ e 659€ !

Se di Google AI vi interessa poco e volete comunque entrare nel mondo Google Pixel, a 379€ c'è il modello 7a che è sempre e comunque molto valido.

2. GoPro HERO12 Black a 291€!

Era di 349 euro il precedente minimo storico della GoPro Hero 12 Black . L’Action Cam per eccellenza si rinnova e offre un’autonomia fino a 2 volte superiore, video HDR in 5,3K e 4K, supporto audio wireless per dispositivi Bluetooth e una nuova funzione per sincronizzare più fotocamere. Una tra le funzionalità più interessanti di HERO12 Black è l’accessorio Mod per Obiettivo MAX 2.0, che permette di realizzare riprese ancora più ampie. HERO12 Black si avvale, inoltre, di un ampio sensore 8:7, ed è impermeabile fino a 10 metri e progettata per incassare i colpi. Inoltre, integra la nuova tecnologia di stabilizzazione HyperSmooth 6.0, che continua a spingersi ancora oltre in fatto di stabilizzazione video integrata.

La nuova Action Cam permette anche di registrare in Slo-Mo 4x (120 fotogrammi al secondo) con una risoluzione 4K estremamente elevata. Inoltre, si può anche aumentare lo Slo-Mo a 8x (240 fotogrammi al secondo) a 2,7K. Gli obiettivi digitali di GoPro Hyperview e SuperView consentono l’acquisizione nel formato ultra ampio 16:9, standard in HERO12 Black.

3. Xiaomi X20+ a 399€, praticamente metà prezzo del modello X10

Ecco una proposta decisamente interessante se siete alla ricerca di un buon robot per le pulizie. Xiaomi X20+ non ha caratteristiche molto diverse dal modello X10+, anzi le differenze vanno ricercate proprio con il lanternino, ma costa praticamente la metà come potete velocemente verificare cercando il modello X10+ su Amazon. Parliamo di un robot per le pulizie potente, con potenza di aspirazione di 6.000 Pa e Stazione Smart All-in-one!

4. AirPods a 99€, le Pro a 229€!

C'è ben poco da dire: si risparmia molto rispetto allo store Apple per avere la stessa identica cosa! Il risparmio è di ben 50€ su entrambe . Potendo, puntate al massimo.

5. TV 4K: TCL 55" 349€, QLED Hisense QLED 65" 599€ e occhio al 75"!

Questi 3 TV 4K hanno un prezzo veramente eccezionale. Di recente presentazione, il modello TCL da 55" non ha rivali, essendo venduto a soli 349€ ! Si sale di livello con i modelli Hisense QLED: veramente incredibile il prezzo di 599€ per il 65", impensabile fino a poco tempo fa. Chi può e ha spazio valuti l'ottimo 75", sempre QLED: a 749€ è un vero affare!