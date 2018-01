Da KeepVid un tool online gratuito per la conversione di file video e audio

Per convertire un video ad un altro formato serve una suite con gli strumenti necessari. Non tutti i dispositivi sono in grado di riprodurre qualsiasi file e, pertanto, se ad esempio vogliamo visionare con il tablet un video registrato con la fotocamera digitale, o inserire sullo smartphone il proprio catalogo multimediale opportunatamente codificato nel formato compatibile, è necessario effettuare una conversione. E da oggi per i lavori più snelli è possibile utilizzare uno strumento online per farlo: KeepVid Free Online Video Converter, infatti, consente di convertire i video nei formati più diffusi senza aver l'obbligo di installare alcun software sul proprio dispositivo.

L'intera procedura avviene online, e questo presenta naturalmente degli aspetti positivi e degli aspetti negativi: l'utente può iniziare la conversione da qualsiasi computer senza appesantirlo con l'installazione di un nuovo software, ed anche su smartphone e tablet Android delle marche più disparate. Al momento, purtroppo, la funzionalità non è disponibile con iPhone e iPad visto che i browser presenti sulla piattaforma di Cupertino non consentono il caricamento di file su internet. Tutte le altre piattaforme sono invece supportate: lo strumento è utilizzabile naturalmente su Windows, ed anche gli utenti Linux e Mac possono sfruttarlo. Sostanzialmente possono farlo tutte le piattaforme che consentono l'upload dei file tramite browser.

Questo perché tutto il lavoro di conversione viene svolto dai server della società, più efficaci rispetto ad un desktop tradizionale. La velocità della procedura dipende dalla connessione ad internet sfruttata: se da una parte la conversione avviene in maniera più rapida rispetto ai sistemi consumer disponibili oggi sul mercato, dall'altra bisogna aspettare i tempi di caricamento e di download dei file. La procedura per convertire il video è alla portata di tutti: si accede alla pagina KeepVid Free Online Video Converter, si preme su Choose File, si seleziona un video fra quelli presenti sul PC, e poi si sceglie tipo di file e formato per il file di destinazione, ovvero il risultato della conversione.

La scelta è davvero completa: selezionando il tipo di file infatti si può accedere a diversi formati. Possiamo ad esempio stabilire se estrapolare solo l'audio dal video sorgente, oppure se convertirlo in un video HD, SD o, ancora, se stabilire il formato in base al dispositivo su cui intendiamo utilizzare il file di destinazione. Scegliendo Devices nella casella File Type possiamo convertire il file in un formato compatibile con iPhone o terminali Android prodotti da Samsung, Huawei, HTC, Xiaomi, Google ed altri. Il tutto senza grandissime possibilità di configurazione, ma non è questo lo scopo finale della web-app di KeepVid. La società punta ad offrire uno strumento semplice, rapido e veloce per la conversione multimediale.

Il tutto gratuitamente, anche se con qualche restrizione. Oltre alle scarse capacità di configurazione, il tool accetta solo file sorgenti da massimo 100 MB, consigliando l'installazione di KeepVid Video Converter per file più grandi. Del resto caricare file di grosse dimensioni può essere proibitivo per le connessioni non in fibra o in generale più lente, con la restrizione che impone l'uso dello strumento online solo per le conversioni più leggere. Una volta scelte le poche impostazioni configurabili si preme su Convert Now, per poi aspettare le tempistiche di upload e conversione (solo pochi istanti durante le nostre prove con una fibra 20 Mbps in upload).

Finita la conversione si può scaricare il video finale, pronto per l'uso sul dispositivo di destinazione. Il link per il download rimane attivo per 24 ore, fino all'eliminazione del file dai server della compagnia. La conversione non modifica aspect-ratio e frame rate, e non può essere effettuata su video protetti da diritti d'autore. Il tool non viene supportato da banner pubblicitari, è compatibile con diversi formati, fra cui MP4, MP3, AVI e MOV, e non presenta limiti nelle volte che può essere utilizzato. In altre parole, potete effettuare online tutte le conversioni che volete, a patto di caricare video non più grandi di 100 MB! Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale keepvid.cc.