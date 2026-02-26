NVIDIA vola a 68 miliardi in un trimestre e lancia Vera Rubin: numeri senza precedenti, e non è finita

NVIDIA ha chiuso il quarto trimestre dell'anno fiscale 2026 con ricavi record di 68,1 miliardi di dollari, mentre sull'anno l'azienda ha toccato 215,9 miliardi, ovviamente trainata dalla divisione Data Center. Avviate le consegne dei primi sample della piattaforma Vera Rubin.

NVIDIA ha archiviato il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2026 con risultati senza precedenti: ricavi pari a 68,1 miliardi di dollari, in crescita del 20% rispetto al trimestre precedente e del 73% su base annua. L'intero anno fiscale si è chiuso a 215,9 miliardi di dollari, +65% rispetto all'anno precedente.

La redditività resta su livelli elevati: margine lordo al 75% nel trimestre (71,1% sull'intero esercizio), utile operativo a 44,3 miliardi e utile netto a 42,96 miliardi nel solo Q4. L'utile per azione diluito si attesta a 1,76 dollari nel trimestre e a 4,90 dollari sull'intero anno fiscale.

Il motore della crescita continua a essere il segmento Data Center, che nel quarto trimestre ha generato 62,3 miliardi di dollari (+75% anno su anno), pari a oltre il 90% del fatturato complessivo. Nel dettaglio, 51 miliardi derivano da soluzioni di calcolo - principalmente GPU - e 11 miliardi da prodotti di networking, inclusa l'interconnessione NVLink.

Quest'ultima cifra può sembrare "poca cosa" davanti al resto dei dati di NVIDIA, ma segnala una crescita del 263% su base annua, che ha portato a chiudere l'anno fiscale con 31 miliardi di dollari di fatturato nel settore delle reti, "oltre 10 volte in più" rispetto all'anno fiscale 2021, momento in cui NVIDIA acquisì Mellanox Technologies.

"Penso che oggi siamo probabilmente la più grande azienda di reti Ethernet al mondo, e sicuramente lo saremo presto. Spectrum-X Ethernet è stato un successo per noi, ma siamo aperti a qualsiasi modo le persone vogliano realizzare reti", ha affermato Huang.

Su base annua, la divisione Data Center ha toccato 193,7 miliardi di dollari (+68%), confermando il ruolo centrale delle piattaforme di accelerated computing e delle soluzioni per l'intelligenza artificiale.

Secondo il CEO Jensen Huang, la domanda di calcolo per AI sta crescendo in modo esponenziale, con un aumento significativo della richiesta di token e una saturazione delle GPU presenti nei cloud pubblici, incluse generazioni meno recenti.

Il comparto Gaming ha generato 3,7 miliardi di dollari nel trimestre (+47% anno su anno), sostenuto dalla domanda legata all'architettura Blackwell, ma in calo sequenziale del 13% per la normalizzazione delle scorte dopo il periodo natalizio. L'anno fiscale si è chiuso a 16 miliardi (+41%). La CFO Colette Kress ha tuttavia segnalato: "Prevediamo che le limitazioni dell'offerta rappresenteranno un ostacolo per il gaming nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027 e oltre".

Il segmento Professional Visualization ha raggiunto quota 1,3 miliardi nel trimestre (+159% anno su anno), mentre Automotive e Robotics si attestano a 604 milioni (+6%). Sebbene in crescita, questi segmenti rappresentano una quota marginale rispetto al business Data Center.

Sul fronte tecnologico, l'azienda ha annunciato l'avvio della distribuzione dei primi sample della piattaforma Vera Rubin a clienti selezionati. Le spedizioni in volumi produttivi sono previste per la seconda metà del 2026 o l'inizio del 2027.

La piattaforma integra una CPU Vera a 88 core, GPU Rubin con fino a 288 GB di memoria HBM4, varianti CPX con GDDR7, NVLink 6.0 per la connettività rack-scale, DPU BlueField-4 con storage integrato per il key-value cache e soluzioni di rete Photonics Ethernet e InfiniBand di nuova generazione. Secondo l'azienda, il design modulare dovrebbe migliorare resilienza e manutenzione rispetto all'attuale generazione Blackwell.

Nonostante l'amministrazione statunitense abbia riaperto alla vendita dell'acceleratore Nvidia H200 verso clienti cinesi, NVIDIA non ha registrato alcun ricavo legato a queste forniture. La notizia era emersa nelle scorse ore, ed è stata confermata dai vertici dell'azienda.

L'outlook per il primo trimestre FY2027 - stimato a 78 miliardi di dollari (±2%) - non include alcun contributo dal mercato cinese.

Durante la call con gli analisti, Huang ha confermato che proseguono le trattative per un possibile investimento in OpenAI, pur precisando che non vi è alcuna garanzia sul buon esito dell'operazione. Citati anche i rapporti con Anthropic, Meta e xAI.

Infine, il CEO ha toccato il tema dei datacenter orbitali, evidenziandone le attuali criticità economiche e tecniche - in particolare per dissipazione termica e gestione energetica - pur riconoscendo potenziali applicazioni. Il tema era stato toccato recentemente da Elon Musk, mentre Sam Altman ha parlato di scenario "ridicolo", almeno nel breve/medio termine.