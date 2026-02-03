SpaceX acquisisce xAI: integrazione tra spazio e intelligenza artificiale

Dopo le voci, adesso è ufficiale: SpaceX ha acquisito xAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk nel 2023, dando vita a quella che, secondo stime di mercato, diventa la società privata con il valore più elevato mai raggiunto. Sebbene i termini economici dell'operazione non siano stati ufficialmente comunicati, fonti statunitensi indicano una valutazione dell'accordo intorno ai 250 miliardi di dollari, che porterebbe il valore complessivo del nuovo gruppo a circa 1.250 miliardi.

L'operazione consolida ulteriormente l'ecosistema industriale costruito da Musk, che già include Tesla, Starlink e il social network X, acquisito proprio da xAI nel marzo 2025. Dal punto di vista strategico, la fusione risponde a esigenze differenti ma complementari: da un lato SpaceX punta a integrare soluzioni di intelligenza artificiale avanzata nelle attività di esplorazione e infrastrutturazione spaziale; dall'altro xAI ottiene accesso a capitali e risorse industriali fondamentali per sostenere la rapida espansione richiesta dal mercato dell'AI generativa.

xAI si trova infatti a competere con attori consolidati come OpenAI, Google e Anthropic, in un contesto in cui gli investimenti necessari per datacenter, acceleratori e infrastrutture energetiche crescono in modo esponenziale. Secondo indiscrezioni, la società avrebbe bruciato circa 9,5 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025, nonostante un recente round di finanziamento da 20 miliardi che l'ha valutata oltre i 230 miliardi di dollari. In questo scenario, SpaceX rappresenta per Musk il veicolo più solido per attrarre nuovi capitali, anche in vista di una possibile IPO che potrebbe spingersi fino a una valutazione di 1.500 miliardi di dollari.





Il cuore tecnologico e narrativo dell'operazione è però la visione dei cosiddetti "datacenter orbitali". Musk sostiene che la crescita dell'intelligenza artificiale non possa essere supportata a lungo termine da infrastrutture terrestri, a causa dei limiti energetici, dei costi di raffreddamento e dell'impatto ambientale sulle comunità locali. La soluzione proposta è lo spostamento progressivo della capacità di calcolo in orbita, sfruttando energia solare quasi continua e spazi virtualmente illimitati, nonché il raffreddamento dell'ambiente spaziale.

In questa direzione va il piano presentato da SpaceX alla Federal Communications Commission, che prevede il lancio di un sistema di satelliti - potenzialmente fino a un milione di unità - progettati per operare come datacenter orbitali. L'iniziativa si innesta sull'esperienza maturata con Starlink, che conta già circa 9.000 satelliti attivi e milioni di utenti, e che continuerà a espandersi grazie alle recenti autorizzazioni per nuovi lanci.

Un ruolo chiave sarebbe affidato a Starship, il nuovo vettore pesante riutilizzabile di SpaceX, destinato a trasportare carichi molto più consistenti rispetto ai Falcon. Secondo le stime illustrate da Musk, una cadenza di lanci estremamente elevata consentirebbe di portare in orbita milioni di tonnellate di hardware all'anno, abilitando una crescita senza precedenti della potenza di calcolo disponibile per l'AI. In prospettiva, l'obiettivo dichiarato è rendere il calcolo in orbita più economico di quello terrestre entro due o tre anni.

Il contesto regolatorio statunitense appare favorevole a questo tipo di integrazione industriale. L'attuale orientamento dell'amministrazione USA verso una deregolamentazione di settori come AI, telecomunicazioni e spazio riduce gli ostacoli antitrust e ambientali che in passato avrebbero potuto rallentare operazioni di questa portata. Anche i rapporti consolidati tra Musk, SpaceX e le principali agenzie federali contribuiscono a delineare un quadro di forte continuità operativa.

La fusione tra SpaceX e xAI si inserisce infine in una lunga serie di operazioni incrociate tra le aziende riconducibili a Musk, che condividono capitali, tecnologie e personale. Un modello che continua a trovare il sostegno degli investitori, ma che lega in modo sempre più stretto la stabilità dell'intero ecosistema alla capacità del suo fondatore di mantenere fiducia, liquidità e risultati industriali nel tempo.