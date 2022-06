WWDC 2022: ecco tutto quello che potrebbe presentare Apple e dove seguire l'evento

Il grande giorno è davvero vicino: il prossimo 6 giugno Apple svelerà al mondo durante la WWDC 2022 quelli che saranno i nuovi sistemi operativi in arrivo su iPhone, iPad, Apple Watch ma anche Mac e Apple TV. Un evento che se dapprima era considerato di fondamentale importanza solo per sviluppatori, negli ultimi anni è diventato un palco che attira la curiosità anche degli utenti finali, per via di annunci e presentazioni che non solo riguardano i sistemi operativi ma molto spesso anche i prodotti.

In questo caso infatti le certezze riguardano i sistemi operativi. Apple infatti presenterà sicuramente tutte le novità in arrivo dal prossimo autunno per quanto concerne iOS, iPadOS ma anche macOS, tvOS e watchOS. Chiaramente non saranno le uniche cose che l'azienda potrebbe presentare durante il keynote di apertura della WWDC 22 perché sono in molti a scommettere che sul palco, Tim Cook, svelerà anche un nuovo MacBook Air con l'ultimissima generazione di processore M2 made in Cupertino. Cerchiamo però di capire cosa potrebbe presentare l'azienda durante il prossimo 6 giugno.

WWDC 22: cosa aspettarsi sul palco?

iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e tvOS

Saranno senza dubbio loro i veri protagonisti della WWDC 22 di quest'anno. Sostanzialmente la conferenza è sempre stata realizzata per gli sviluppatori e dunque a farla da padrona senza dubbio ci sono sempre loro: i sistemi operativi di Apple.

iOS 16

Ci sarà innanzitutto iOS 16 che è il sistema operativo più utilizzato visto che è quello che gira sugli iPhone, il prodotto più venduto da Apple. Cosa troveremo in questa nuova versione? Non lo sappiamo chiaramente ancora con precisione ma le indiscrezioni parlano intanto di nuovi elementi che riguardano chiaramente l'intera interfaccia grafica che non cambierà il suo design ma che permetterà agli utenti di avere più funzionalità e soprattutto una maggiore capacità di interazione con altri prodotti.

Tra le prime indiscrezioni si parla di un cambiamento per quanto concerne i widget. Si pensa a nuove interazioni ma anche dimensioni diverse per una maggiore personalizzazione. Nel corso degli anni sono proprio i widget l’elemento che Apple ha curato maggiormente anche se mancano fattori di interazione con l’utente ed è questo che potrebbe maggiormente arrivare con iOS 16 a favore degli utenti.

Chiaramente ci potrebbero essere delle differenze che riguardano maggiori elementi a schermo grazie alla presenza di una notch modificata che sappiamo su iPhone 14 Pro e Pro Max potrebbe divenire a forma di pillola. Questo significa che Apple potrebbe differenziare i modelli di iPhone 14 ''basici'' con quelli ''Pro'' proprio nell'inserimento di elementi come la percentuale della batteria a schermo o altro.

Sembra poi che iOS 16 proporrà icone ridisegnate. Abbiamo visto come su macOS Monterey Apple abbia portato un’intera gamma di nuove icone e le ultimissime indiscrezioni parlano proprio di questo e della possibilità che l'azienda possa risistemare il proprio layout delle icone su iOS modificandole come avvenuto sui Mac. Sappiamo infatti che mentre le icone delle app Apple Maps e Meteo hanno subito un restyling grafico con iOS 15 per le altre app non è avvenuto alcun cambiamento che invece potrebbe arrivare con iOS 16.

Le novità sulla fotocamera dei nuovi iPhone in arrivo potrebbero permettere ad Apple di modificare l'interfaccia grafica dell'applicazione di default su iOS della fotocamera. In questo caso magari potrebbero vedersi alcune modifiche come l’accesso al flash o alle impostazioni di esposizione che invece di richiedere alcuni tap e slide in più di quel che ci si aspetterebbe potrebbero venire messi in una sezione di più facile accesso. Abbiamo visto come con il rilascio di iOS 15.2 sia apparso un nuovo pulsante macro, che può aiutare a impostare in modo più accurato gli scatti ravvicinati quando necessario e questo potrebbe essere un indizio per un cambio dell'interfaccia grafica dell'app fotocamera in iOS 16.

Novità potrebbero arrivare anche lato notifiche oltre alla cosiddetta Full Immersion. In questo caso gli indizi puntano a nuove modalità e più controlli per permettere all’utente di selezionare quali contatti, app e notifiche possono disturbare o meno in determinati orari della giornata o quando si è magari impegnati in attività in cui non si vuole essere assolutamente disturbati. Ci sarà anche un nuovo sistema sulle funzionalità legate alla salute ma nessun cambiamento rilevante per quanto concerne il design in generale. In questo caso le novità riguarderanno un migliore interfacciarsi con watchOS 9.

iPadOS 16

Chiaramente arriverà anche iPadOS 16 e questo significa che ci saranno tutte le novità che Apple introdurrà sul sistema operativo per gli iPhone con qualche funzionalità invece specifica per gli iPad. In questo caso parliamo della possibilità che l'azienda possa introdurre finestre mobili ridimensionabili per una migliore gestione del multitasking (vista anche la presenza del Controllo Universale con Mac) ma anche la possibilità di rendere gestibili più display esterni collegati ad un iPad.

watchOS 9

Ci sarà anche il nuovo sistema operativo per gli Apple Watch ossia watchOS 9. In questo caso le novità si affiancheranno chiaramente a quelle degli altri sistemi operativi ma come sempre Apple dovrebbe puntare su di un cambiamento della grafica non troppo importante che vedrà sicuramente nuove watchfaces ossia quadranti rinnovati che come sempre saranno personalizzabili anche dall'utente. Non solo perché ci si aspetta anche novità riguardanti la Salute e tutto quello che attiene allo sport e dunque alle attività sportive monitorate appunto dal Watch di Apple.

tvOS 16

Ci sarà poi anche tvOS ossia il nuovo sistema operativo per la Apple TV. In questo caso le aspettative finora sono andate un po' scemando con pochi rumors riguardanti nuovo hardware. Non è detto però che Apple voglia introdurre alla WWDC 22 una nuova TV con un update del processore e soprattutto delle velocità di esecuzione, che sono comunque già oggi ottime. In questo caso a livello software però non ci sono molte indiscrezioni sulle novità di questo device anche se ancora in molti sperano che Apple possa ampliare la TV anche come console di gioco.

macOS 13

Altro grande protagonista della WWDC 2022 sarà certamente il sistema operativo per i Mac della Mela. All’evento, infatti si parlerà di macOS 13. Lo scorso anno, Apple aveva introdotto tante nuove funzionalità chiave di Monterey, come Share Play e Universal Control. Il prossimo update potrebbe prendere il nome di Mammothe riservare sorprese importanti nella convergenza con i dispositivi mobili cercando di accorciare le distanze tra desktop e tablet. Purtroppo però non abbiamo molte altre informazioni se non il fatto che difficilmente macOS 13 vedrà l'esclusione dei MacBook con processori Intel che dunque dovrebbero ancora continuare ad essere aggiornati.

MacBook Air con M2

Nei giorni scorsi se ne è detto convinto Mark Gurman ha spiegato di avere trovato nella beta di iOS 15.5 un esplicito riferimento alla compatibilità con nuove macchine. In questo caso sappiamo che quando Apple lancia una nuova macchina è obbligata a renderla compatibile con l’ultima versione del sistema operativo. Per questa ragione se iOS 15.5 contiene il codice necessario a nuovi è molto probabile che questi saranno presentati nel breve periodo ossia alla WWDC 2022.

La CPU M1 attualmente sui Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro e iMac, nei tablet iPad Pro e iPad Air sembra alla fine del suo ciclo e per questo sembrano maturi i tempi di una CPU di nuova generazione più potente, basata su un processo produttivo a 4nm e dunque anche più efficiente dell’attuale. Ecco dunque che la WWDC 22 potrebbe essere il palco più prestigioso per presentare la nuova generazione del chipset made in Cupertino, Apple Silicon M2, che potrebbe addirittura venire inserito nel nuovo MacBook Air capace di cambiare i suoi connotati estetici e non solo.

Sugli altri Mac non si ha molto interesse soprattutto per il fatto che verrebbero presentati troppi prodotti in un solo evento che invece dovrebbe focalizzarsi sui sistemi operativi e non sui prodotti. Si parla della possiblità che possa arrivare un nuovo Mac Pro rinnovato solo nell'hardware con i processori Intel di ultima generazione prima del salto anche per questo modello ai chipset di Apple. Ma le indiscrezioni sono davvero incostanti e poco dettagliate per credere a questa presentazione così come quella di un nuovo Apple Pro Display XDR.

One More Thing: il visore di Apple

Ci credono ormai in pochi e difficilmente lo si vedrà sul palco della WWDC 22. Parliamo del visore di realtà aumentata che Apple sta realizzato in gran segreto e che sembra essere giunto ad una fase decisamente avanzata tale da poterlo proporre agli utenti entro la fine dell'anno. In questo caso però molti avevano delineato il suo arriva alla WWDC 22 del prossimo 6 giugno ma ultime indiscrezioni sembrerebbero aver rivelato il fatto che l'azienda di Cupertino vorrebbe ritardare qualsiasi tipo di presentazione di questo device per non incorrere nella ''copiatura'' di altri brand.

Per il momento sappiamo che Apple sembra stia lavorando a due diversi visori: il primo più simile a quelli visti finora ma con specifiche top, destinato a professionisti e applicazioni verticali di mercato con prezzo sostenuto, fino anche a 3.000 dollari. Il secondo invece più leggero (Apple Glasses) e più simile ad occhiali con realtà aumentata e che dovrebbero costare meno e potenzialmente essere più indicato anche per gli utenti finali.

WWDC 2022: dove seguirla

Apple ha annunciato in via ufficiale che la sua annuale Worldwide Developers Conference - WWDC 2022 - si terrà solo online dal 6 al 10 giugno, con partecipazione gratuita per tutti gli sviluppatori iscritti al suo programma, un evento virtuale quindi, sulla scia dei due precedenti. L’unica novità rispetto allo scorso anno è in una giornata speciale per sviluppatori e studenti all’Apple Park in presenza per guardare i video del keynote e dello “State of the Union” in calendario il 6 giugno.

Come tutti gli anni anche la WWDC22 si aprirà con la presentazione del 6 giugno alle ore 19:00 italiana, che potrà essere seguita su apple.com/it, nell’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube.