MetalFX, tecnica di upscaling per migliorare il gaming su Apple Silicon

Mac e videogiochi sono due mondi che raramente si incrociano, ma sempre più persone sentono l'esigenza di giocare al computer pur senza rinunciare all'ecosistema Apple. Per questa ragione, i nuovi sistemi che integrano i processori Apple Silicon potranno godere di MetalFX, la nuova tecnica di upscaling sviluppata da Apple e rivolta naturalmente al proprio ecosistema chiuso.

Durante l'ultimo keynote, Apple ha dedicato uno spazio anche al gaming, offrendo un assaggio di due titoli che dovrebbero arrivare su Mac entro la fine dell'anno: No Man's Sky e Resident Evil Village. Entrambi i titoli sfrutteranno la nuova tecnica di upscaling, ma l'azienda è rimasta piuttosto vaga sulle prestazioni garantite.

Nel caso di No Man’s Sky non è stato presentato alcun dato significativo in merito alle performance o alle impostazioni di gioco, né è stato specificato su che tipo di hardware fosse in esecuzione, il che dà davvero poco di cui discutere.

Tuttavia, la presentazione si apre con la spiegazione di un dirigente Apple che sottolinea l'utilizzo di tecniche sia "spaziali che temporali", il che ci permette di fare una prima riflessione. La tecnica, infatti, si contrappone alle tecnologie già disponibili come DLSS di NVIDIA, FSR di AMD o XeSS di Intel.

In prima battuta, sia DLSS che FSR, gestivano solo l'upscaling spaziale, ovvero le informazioni per renderizzare il frame provenivano esclusivamente dal frame stesso. Le versioni 2.0 delle rispettive tecniche hanno poi aggiunto l'upscaling temporale che utilizza anche i frame precedenti per garantire una resa visiva superiore. Inoltre, le versioni 1.0 non gestivano l'antialiasing che è stato introdotto successivamente.

Ebbene, MetalFX già nella sua prima versione sfrutterà tutte le tecnologie attualmente offerte dalla "concorrenza" (virgolettato doveroso, in quanto è l'unica tecnica disponibile su hardware Apple), il che rappresenta già una sostanziale garanzia sul fronte della qualità. Permane, invece, il dubbio sulle performance su cui, tuttavia, il dirigente Capcom ha provato a dare qualche anticipazione.

Nel video, Masaru Ijuin, Advanced Technical Research Division Manager di Capcom, spiega che il team dietro l'ultimo capitolo di Resident Evil ha testato il gioco sia su MacBook Air che su Mac Studio con risultati a suo dire stupefacenti. In particolare, il gioco girava a 1080p sul portatile con tutte le impostazioni grafiche configurate su qualità alta. Il risultato sarebbe un'esperienza estremamente fluida e soddisfacente dal punto di vista visivo.

Ancora meglio ha fatto il Mac Studio, naturalmente, che è riuscito a spingere il titolo alla risoluzione di 4K. Ovviamente, per godere di un buon frame rate è stata indispensabile la nuova tecnologia MetalFX. Ijuin ha definito i nuovi Mac equipaggiati con Apple Silicon delle "grandi piattaforme per il gaming".

Naturalmente, il giudizio è puramente soggettivo e bisognerà capire le esigenze che la nuova proposta di Apple andrà a coprire, e quali invece continueranno a risultare inconciliabili con i videogiocatori più esigenti. In ogni caso, Apple sembra interessata a colmare il gap rispetto alle piattaforme che attualmente rappresentano il punto di riferimento per i videogiocatori.