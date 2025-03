iPhone di ogni tipo e MacBook Pro 2024: tutte le offerte Apple su Amazon, si risparmiamo centinaia di Euro, sconti reali!

Tutte le migliori offerte Amazon Warehouse sull'usato garantito si trovano qui! -20%!

Oggi iPhone 16 di base con 128 GB è al suo prezzo minimo storico: una grossa occasione per chi vuole dotarsi del modello di iPhone di ultima generazione, visto che ora l'offerta permette di risparmiare 200€ rispetto al prezzo di listino .

I nuovi iPhone 16 rappresentano un aggiornamento molto rilevante, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, alle prestazioni e al comparto fotografico. I dispositivi presentano un design simile ai modelli precedenti, ma con colori più vivaci e una doppia fotocamera posteriore disposta verticalmente. Il chip A18, basato su tecnologia a 3 nanometri, offre un notevole incremento delle prestazioni e migliora anche l'efficienza energetica. Grazie a queste innovazioni, i nuovi modelli supportano esperienze di gaming avanzate, con ray tracing hardware e frame rate migliorati. La gestione del calore è stata ottimizzata per prestazioni sostenute durante l'uso intensivo.

Il risparmio è notevole per iPhone 15 128GB su Amazon: costa molto meno rispetto allo store Apple per quanto riguarda i colori Nero, Azzurro, Verde e Rosa. Un dispositivo ancora oggi validissimo, che ha poco (o nulla) da invidiare alla generazione successiva, anzi appartiene a una delle annate più floride per quanto riguarda il melafonino.

iPhone 16 Pro Max 256GB, tutti i colori, sconto 210€

iPhone 16 Pro Max 512GB, tutti i colori, sconto 140€

iPhone 16 Pro Max 1TB, tre colori, sconto 140€

Minimo storico inoltre per iPhone 16 Pro Max 256GB! Modello di punta presentato da Apple a settembre 2024, si distingue per un design raffinato, materiali di alta qualità come il titanio e un display OLED Super Retina XDR da 6,9 pollici che offre immagini straordinariamente luminose e fluide grazie alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz e alla luminosità massima di 2000 nit. È costruito per resistere grazie alla protezione Ceramic Shield e alla certificazione IP68.

Ma ci sono anche super sconti sui MacBook Pro! Chi ne cerca uno recente, quindi con i chip della famiglia M4 , non potrà che apprezzare le magnifiche offerte su Amazon di questi giorni, che vanno a ridurre i prezzi non indifferenti su questi piccoli gioielli. Oggi si risparmiano centinaia di Euro sui modelli che abbiamo trovato per voi. Eccoli.

Questa è proprio una bella offerta, che permette di accedere al mondo MacBook Pro 2024 a soli 1.699€, nella colorazione nero siderale. Il modello è un 14,2" con chip M4, 10 CPU core e 10 GPU core, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il risparmio è di ben 2 50€ rispetto al sito Apple.

Occhio anche a questi 2: sono MacBook Pro 2024 con chip M4 Pro, con 24GB di RAM e 512GB di RAM. Il più economico offre un display da 14,2" e chip M4 Pro nella versione con 12 CPU core e 16 GPU core, mentre l'altro è un 16,2" e chip M4 Pro da 14 CPU core e 20 GPU core. Acquistandoli su Amazon si risparmiano ben 300€ rispetto al sito Apple .

Questo "mostro" è di fatto il più potente MacBook Pro 14,2" attualmente in commercio. Tutto è al massimo: chip M4 Max con 14 CPU core e 32 GPU Core, 36GB di RAM e 1TB di SSD. Sconto ancora più consistente rispetto allo store Apple, di 5 00€ .

Questi portatili sono dotati di display Liquid Retina XDR con tecnologia ProMotion con refresh rate a 120Hz. La luminosità di picco raggiunge i 1600 nit per i contenuti HDR. Inoltre, MacBook Pro ha una nuova videocamera 12MP Center Stage che offre una qualità video superiore anche quando l’illuminazione non è ottimale. Con Inquadratura automatica, che mantiene l’utente sempre al centro dello schermo anche quando si muove, le videochiamate potranno essere ancora più coinvolgenti. Oltretutto la presenza della nuova videocamera con supporto anche alla funzione Panoramica Scrivania aggiunge una dimensione inedita alle videochiamate.