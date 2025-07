iPhone 17 Pro Max potrebbe far parlare di sé per una batteria da primato (per Apple)

Lo slogan sembra già scritto: “L’iPhone con la batteria più grande di sempre”. E questa volta non è solo marketing. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina, il prossimo iPhone 17 Pro Max sarà il primo melafonino a sfondare il muro dei 5.000 mAh, superando così i 4.676 mAh dell’attuale iPhone 16 Pro Max e segnando un incremento di circa il 7%. Una crescita che, pur non essendo rivoluzionaria in termini assoluti, rappresenta un passo importante per Apple, che fino ad oggi aveva sempre mantenuto capacità inferiori rispetto alla concorrenza Android.

Batteria da 5.000 mAh : Apple raggiunge i big Android

La capacità di 5.000 mAh era da tempo lo standard per i top di gamma Android, ma Apple aveva sempre preferito puntare sull’ottimizzazione software e hardware per garantire un’autonomia competitiva. Con questa mossa, però, Cupertino sembra voler chiudere il gap anche sul piano numerico, promettendo un’autonomia che potrebbe toccare le 35 ore di utilizzo, grazie anche all’efficienza del futuro chip A19 Pro e al nuovo modem Snapdragon X80. Un salto che allarga ulteriormente la distanza con il nuovo iPhone 17 Air, che secondo i rumor sarà sottilissimo ma con una batteria da appena 2.800 mAh, meno della metà rispetto al Pro Max.

Design: addio al classico, arriva la camera bar

Ma la vera rivoluzione non si ferma alla batteria. Il design della gamma iPhone 17 Pro segnerà una svolta storica: sparisce il classico modulo quadrato per le fotocamere, sostituito da una camera bar che occupa tutta la larghezza della parte superiore del retro. Questa soluzione, già vista su alcuni rivali Android, promette un look più moderno e integrato, con meno sporgenza e una disposizione dei sensori più equilibrata.

Secondo le immagini trapelate, la camera bar ospiterà i tre sensori principali disposti a triangolo sulla sinistra, mentre sulla destra troveranno posto flash LED, microfono e sensore LiDAR. Il design dovrebbe essere condiviso anche con iPhone 17 Pro e, forse, con il nuovo iPhone 17 Air, mentre il modello base manterrà un’impostazione più tradizionale.

Fotocamere: tre sensori da 48 MP e selfie cam da 24 MP

Sul fronte fotografico, i rumor parlano di una tripletta di sensori posteriori da 48 megapixel ciascuno per la prima volta tutti con la stessa risoluzione e la possibilità di registrare video in 8K. Novità anche per la fotocamera frontale, che dovrebbe salire a 24 MP, promettendo selfie e videochiamate di qualità superiore.

Un altro dettaglio che farà discutere riguarda il logo Apple. Dopo anni di posizione centrale, il celebre logo della mela morsicata sarà spostato più in basso, verso la parte inferiore del retro. Una scelta che, secondo diversi esperti, non è solo estetica: il nuovo posizionamento sarebbe legato alla necessità di fare spazio alla camera bar e, soprattutto, alla riprogettazione della bobina MagSafe, che ora dovrebbe avvolgere il logo stesso per ottimizzare la ricarica wireless. Questo cambiamento avrà ripercussioni anche sugli accessori: i produttori di cover stanno già lavorando a soluzioni ad hoc per garantire compatibilità e visibilità al nuovo logo.

Altre novità: Dynamic Island più piccola e raffreddamento a camera di vapore

Tra le innovazioni attese, si parla anche di una Dynamic Island più compatta, resa possibile da nuove tecnologie di miniaturizzazione dei sensori frontali, e di un sistema di raffreddamento a camera di vapore per gestire meglio le temperature durante l’uso intenso. Il tutto dovrebbe contribuire a un’esperienza d’uso ancora più fluida e performante. Tutte queste novità dovrebbero essere svelate ufficialmente a settembre, durante il tradizionale evento Apple. La curiosità è altissima: il nuovo iPhone 17 Pro Max si candida a essere non solo il più potente, ma anche il più rivoluzionario degli ultimi anni, pronto a riscrivere ancora una volta le regole del design e dell’autonomia nel mondo degli smartphone