iOS 13: ecco alcune novità del sistema operativo di Apple

Manca meno di un mese alla WWDC 2019 dove saranno svelate alcune delle novità dedicate al mondo degli sviluppatori (e non solo) da parte di Apple. Una di queste sarà iOS 13 che inizierà a quel punto il suo cammino come soluzione in beta-testing per poi passare al rilascio (in Autunno).

Dal punto di vista estetico, il nuovo iOS 13 non sarà rivoluzionato ma ci saranno comunque importanti cambiamenti. Dal Centro di Controllo sarà possibile abilitare la modalità scura per migliorare la navigazione ed evitare di affaticare gli occhi durante la notte.

Non mancheranno anche nuove animazioni come quelle di chiusura delle applicazioni o il multitasking. Ci sarà anche il pannello widget che si troverà scorrendo verso sinistra dalla schermata principale.

Apple: in iOS 13 tante piccole novità per le app!

In iOS 13 si penserà poi a ottimizzare il lavoro su iPad potendo aprire versioni differenti della stessa app contemporaneamente, il tutto sarà più semplicemente gestibile grazie a un'interfaccia della sezione multitasking rivista.

Con la nuova versione del sistema operativo e grazie a un nuovo percorso di sviluppo sarà possibile ridurre il numero di bug già alla presentazione oltre che migliorare le prestazioni sia di modelli recenti che di quelli delle generazioni passate.

In iOS 13 ci saranno anche alcune novità per iMessage. Guardando in direzione di WhatsApp, con l'app di messaggistica di Apple si potrà impostare un'immagine del profilo, modificare il nome visualizzato e selezionare chi può vedere determinate informazioni. Ci sarà anche una nuova interfaccia che permetterà di inserire più facilmente Animoji e Memoji.

Per migliorare la digitazione, Apple con iOS 13 lancerà una nuova versione della tastiera virtuale (anche se si potranno comunque utilizzare quelle di terze parti). Tra le novità ci sarà la possibilità di non premere più i singoli tasti ma piuttosto di scorrere il dito sullo schermo, come già disponibile da tempo su altre tastiere virtuali.

Safari sarà aggiornato in iOS 13. Il browser web riceverà un nuovo gestore dei download (con cronologia degli stessi), una nuova modalità per la condivisione e un nuovo gestore dei file.

Anche Mappe (Maps) riceverà alcune novità: si potranno selezionare i luoghi che si frequentano più spesso come già accade su Google Maps permettendo di trovarle più velocemente. I luoghi più frequentati saranno poi associabili a una fotografia così da non dover cercarli per nome.

Anche Promemoria (l'app per fissare appuntamenti o impegni) sarà più semplice da gestire. Si potrà navigare in schede che ricorderanno all'utente ciò che è segnato per il giorno corrente, tutti gli appuntamenti, ciò che è stato pianificato e quelle con un etichetta particolare.

iOS 13 guarderà ancora in direzione della salute con Salute (Health). Per esempio ci sarà un miglior tracciamento del ciclo mestruale, ma si potranno anche misurare i livelli di rumore esterno oltre che quello della musica tramite le cuffie. Infine non mancherà una nuova interfaccia.

Sempre in tema di salute ci sarà la parte dedicata a Screen Time con i genitori che potranno impedire ai ragazzi di contattare determinate persone in determinati orari (per esempio gli amici quando si è in orario scolastico).

Arriverà anche una nuova app Home che permetterà non solo di migliorare il supporto da parte di HomePod ma anche organizzare al meglio la propria smarthome con i vari dispositivi connessi.

Dopo iOS 13: Apple ha già iniziato lo sviluppo di iOS 14

Se Yukon è il nome in codice di iOS 13, Azul è invece quello di iOS 14 che arriverà l'anno prossimo e che punterà invece su alcune delle novità che troveremo nei prossimi iPhone. Per esempio ci sarà il supporto alla connettività 5G ma anche alle funzionalità di Realtà Aumentata, che dovrebbero essere ancora più presenti.