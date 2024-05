Beats alza l'asticella con Solo Buds e Solo 4 tutte nuove! Ecco quello che c'è da sapere

Dopo aver seminato indizi nelle scorse settimane, Beats, il marchio audio di Apple, ha finalmente alzato il sipario sulle nuove Beats Solo 4 e Solo Buds. Si tratta di un importante aggiornamento alla linea di cuffie over-the-ear e dell'ingresso di Beats nel mercato degli auricolari true wireless, rispettivamente. Queste novità promettono di portare l'esperienza audio di Beats ad un livello superiore, offrendo miglioramenti in termini di qualità del suono, autonomia, comfort e versatilità.

Beats Solo 4: un nuovo livello di qualità audio

Al centro dell'attenzione delle nuove Beats Solo 4 c'è la qualità audio. Queste cuffie migliorano notevolmente rispetto alle generazioni precedenti grazie ai nuovi trasduttori da 40 mm personalizzati. Secondo Beats, questi trasduttori dovrebbero eliminare artefatti e distorsioni, offrendo un'esperienza di ascolto più pura e coinvolgente. Inoltre, le Solo 4 supportano l'audio spaziale con tracciamento della testa, permettendo agli utenti di godere di un suono tridimensionale e avvolgente.

Microfoni Beamforming per Chiamate Cristalline

Ma non è solo l'ascolto musicale ad essere migliorato. Le Beats Solo 4 sono dotate di nuovi microfoni digitali beamforming che, combinati con un algoritmo di apprendimento del rumore addestrato con oltre 7.000 ore di esposizione ad ambienti del mondo reale, migliorano notevolmente la qualità delle chiamate. Questo significa che gli utenti potranno godere di conversazioni chiare e prive di interferenze, anche in ambienti rumorosi.

La versatilità è un altro punto di forza delle Beats Solo 4. Queste cuffie offrono diverse opzioni di connessione, consentendo agli utenti di collegarsi ai propri dispositivi tramite Bluetooth, cavo USB-C o connettore jack audio da 3,5 mm. Questa flessibilità si traduce in un'autonomia eccezionale: fino a 50 ore di riproduzione in wireless (10 ore in più rispetto alla generazione precedente) e 36 ore per le telefonate. E se la batteria dovesse iniziare a scarseggiare, non c'è da preoccuparsi: le Solo 4 supportano la ricarica veloce, offrendo fino a 5 ore di riproduzione con appena 10 minuti di ricarica.

Il design iconico delle Beats Solo rimane pressoché inalterato, con un peso di appena 217 grammi, rendendole particolarmente leggere e adatte ad ascolti prolungati. Inoltre, i nuovi cuscinetti UltraPlush promettono un comfort elevato durante l'utilizzo, riducendo l'affaticamento anche dopo diverse ore di ascolto. Purtroppo, le Beats Solo 4 non sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC). Tuttavia, il design over-the-ear dovrebbe aiutare a mantenere un buon livello di isolamento passivo, proteggendo gli utenti dai rumori esterni e permettendo loro di immergersi completamente nella loro musica preferita.

Le Beats Solo 4 risultano compatibili con il mondo iOS e Android grazie al chip Beats proprietario all'interno. Offrono supporto all'accoppiamento one-touch, alla configurazione automatica su tutti i dispositivi e alla piena compatibilità con Dov'è di Apple e Trova il mio dispositivo in Android. Inoltre, supportano il comando vocale "Ehi Siri" sempre attivo, mentre l'iconico pulsante Beats sui padiglioni può essere configurato per controllare musica, chiamate e richiamare l'assistente vocale. Lo stesso pulsante, se premuto, può essere utilizzato per regolare il volume.

Beats Solo Buds: i nuovi true wireless sempre più alla moda

Accanto alle Solo 4, Beats ha annunciato anche l'arrivo dei Solo Buds, i nuovi auricolari true wireless. I Solo Buds promettono un'autonomia fino a 18 ore con una singola ricarica, un risultato impressionante per degli auricolari true wireless. Tuttavia, la custodia degli auricolari è priva di batteria integrata e funge solo da dock di ricarica quando collegata a un cavo USB-C. Fortunatamente, gli auricolari supportano la tecnologia Fast Fuel di Beats, che offre un'ora di utilizzo in appena cinque minuti di ricarica.

Audio di qualità e chiamate eccezionali

All'interno dei Solo Buds troviamo trasduttori a doppio strato, progettati per ridurre la distorsione lungo la curva di frequenza e offrire una maggiore "chiarezza e dettaglio senza compromessi", secondo Beats. L'azienda ha prestato particolare attenzione anche alle chiamate, descritte come "eccezionali" grazie alla combinazione di un microfono personalizzato e un algoritmo di apprendimento del rumore (lo stesso presente sulle Solo 4).

Gli auricolari offrono controlli integrati personalizzabili, permettendo agli utenti di scegliere se controllare musica, chiamate o assistenza vocale. Beats include anche l'opzione per il controllo del volume sui Solo Buds, da attivare con una pressione prolungata opzionale. Inoltre, come da tradizione del marchio, i Solo Buds risultano nativamente compatibili sia con iOS che con Android, offrendo accoppiamento one-touch, configurazione automatica e supporto per "Dov'è" e Trova il mio dispositivo di Google. Gli utenti Android dovranno installare un'app autonoma per sfruttare a pieno le funzionalità delle cuffie.

Prezzo e Disponibilità

Le Beats Solo 4 sono già disponibili sul sito Apple a 229,95 euro, nelle colorazioni nero, rosa e blu. I Beats Solo Buds, invece, saranno disponibili a giugno nelle opzioni di colore nero, grigio, viola e rosso trasparente al prezzo di 89,95€ sul sito Apple.

Con questi nuovi prodotti, Beats alza l'asticella nella qualità audio, nell'autonomia e nel comfort, offrendo sia una soluzione over-the-ear di alto livello che un'opzione true wireless economica ma performante.