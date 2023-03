Apple Music Classical è disponibile! Ecco tutto quello che dovete sapere

Apple rilascia ufficialmente Apple Music Classical ossia una nuova app di streaming musicale standalone, pronta ad affiancare Apple Music, progettata appositamente per offrire a tutti gli utenti appassionati di musica classica un'esperienza diversa di ascolto di qualità in alta definizione. Apple ha capito che per chi ama la musica classica era necessaria un'app specifica che permettesse di dare un'esperienza con facilità di ricerca di qualsiasi brano nel più vasto catalogo di musica classica al mondo.

Apple Music Classical: come è stata pensata

L'idea di realizzare un'app indipendente da Apple Music (anche se come vedremo in parte sarà legata a Classical) che garantisse in primis elevata qualità audio per riuscire ad ascoltare i brani classici preferiti anche con l'audio spaziale immersivo. Non solo perché l'idea è stata anche quella di poter sfogliare delle playlist curate da esperti del settore, con l'aggiunta di biografie approfondite dei vari compositori o anche con la descrizione di migliaia di opere.

Apple Music Classical è un raccoglitore quasi infinito di musica classica capace non solo di permettere a chi se ne intende di avere un catalogo completo nel proprio iPhone ma anche di far appassionare chi magari non conosce così bene questo tipo di musica.

"Amiamo la musica - questa è la passione che ci muove - e la musica classica è fondamentale per la musica di tutti i generi", ha dichiarato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats. "Apple Music Classical è un'app dedicata, ideale sia per gli esperti di musica classica sia per chi si avvicina per la prima volta alla musica classica. Offre la più ampia selezione di musica classica al mondo, le migliori funzionalità di ricerca e navigazione, la migliore esperienza sonora con audio spaziale e migliaia di registrazioni esclusive. Crediamo che questa sia la migliore esperienza di streaming di musica classica disponibile ad oggi, e per noi questo è solo l'inizio".

Quanti brani ci sono in Apple Music Classical?

Partiamo col sapere che in Apple Music Classical troverete una selezione realizzata da esperti del settore che conta almeno 5 milioni di brani. È il più vasto catalogo di musica classica presente al mondo ad oggi e questo permette di coprire davvero un ampissimo raggio di utenti che potranno godere di quelle che sono le più celebri opere o composizioni mai realizzate durante la storia della musica classica andando a pescare e trovare anche quelle magari dimenticate o meno conosciute.

In questo caso Apple aiuta chi non è molto pratico di musica classica proponendo una selezione denominata ''Scelta della redazione'' che è senza dubbio un ottimo punto di partenza con brani che spaziano accogliendo e invogliando chi ancora è 'acerbo' di questo tipo di musica.

Perché fare un'app separata per la musica classica?

L'idea di Apple è quella di dare alla musica classica ciò che merita ossia un posto indipendente che potesse ospitare tutte le informazioni, e non solo i brani, sugli artisti, sulle opere ma anche avere maggiore spazio di azione per creare playlist ad hoc per un ascolto misurato e preciso di opere e composizioni, perché la musica classica va ascoltata in modo diverso da come lo si fa con altre tipologie.

Ecco perché Apple Music Classical è stata rilasciata come app standalone: le opere classiche infatti sono organizzate per movimenti e brani con titoli a volte anche molto lunghi e questo in un'app generica di musica distoglieva comunque l'attenzione dell'utente dalla fruizione della composizione. Oltretutto ci sono centinaia di registrazioni diverse di alcune opere che sono state realizzate da diverse orchestre in giro per il mondo, coordinate da numerosi direttori e accompagnate da altrettanti solisti.

Apple Music Classical permette di avere a primo impatto una visione completa di tutto questo e di ''risolvere'' la complessità dei brani e delle opere classiche. Chiunque utilizzerà l'app si accorgerà di avere di fronte un'interfaccia uguale ma diversa da Apple Music: qui le informazioni sono tutte a portata di mano e visibili a colpo d'occhio. Ci sono il nome dell'opera, l'orchestra, il direttore d'orchestra, gli artisti che hanno contribuito e anche l'anno di registrazione. Come sempre è possibile aggiungere un brano, un album, una playlist o ancora un artista alla propria libreria per poterli poi riprendere velocemente quando lo si vuole.

L'utente si troverà di fronte a quattro diversi tab da scegliere: ''Ascolta ora'', ''Scopri'', ''Libreria'' e ''Cerca''. Nel primo tab, che possiamo denominare come sezione principale, l'utente troverà un po' di tutto e dunque un carosello di brani o album in esclusiva, quindi la musica ascoltata di recente e ancora scorrendo sezioni varie come ''Generi ed epoche'', ''Nuove uscite'', ''Ora in audio spaziale''. Molto interessante la sezione ''The Story of Classical'' dove Apple cerca di far percorrere all'utente una cronostoria della musica classica con brani scelti proprio ad hoc per far vivere questo viaggio nel tempo (Prelude, Baroque Era, Classical Era, Romantic Era e molto altro). E poi ci sono ancora tantissime altre sezioni come ''Traccia dopo traccia'', Compositori con gli album essenziali (Beethoven, Bach, Mozart, Chopin e molti altri). Quindi ''Musica per stato d'animo'', ''Selezione d'artista'' dove alcuni esperti di musica hanno creato delle playlist da poter ascoltare.

Quello che troverete invece su tab ''Scopri'' è una ricerca ancora più potente che Apple ha realizzato per godere a pieno della musica. Qui ci sono 3 distinte sezioni: Catalogo dove potrete cercare i brani o le opere per Compositori, Periodi, Generi, Direttori d'orchestra, Orchestre, Solista, Ensemble e Coristi. La seconda sezione invece riguarda le Playlist dove troverete brani essenziali per i Compositori, gli Artisti, Generi ed epoche, Musica per stato d'animo, Strumenti musicali, Selezione d'artista e ancora Altre playlist. Infine la sezione Strumenti che a mio modesto parere è una vera genialata perché permette di scegliere il tutto direttamente dallo strumento e dunque c'è il pianoforte, l'organo., il clavicembalo, il violoncello, il violino, la viola, la viola da gamba, la chitarra, il contrabbasso, il liuto e molti molti altri. Ne abbiamo contati addirittura 26 compresi anche la scelta come Soprano, Mezzo-Soprano, Controtenore, Tenore e Basso-baritono.

Chiaramente la Libreria porta a tutto quello che avete selezionato e che Apple Music Classical dividerà per Album, Playlist, Tracce, Artisti ma anche Registrazioni, Opere e Compositori. Qui troverete appunto tutto quello che avere selezionato e chiaramente tutti i brani, le opere e il resto potrete ascoltarle anche offline una volta scaricate sul proprio smartphone.

Che qualità audio possiede Apple Music Classical?

Chiaramente per ascoltare musica classica c'è bisogno di qualità adeguata. Ecco che Apple Music Classical potrà essere ascoltata con audio lossless fino a 24 bit/192 kHz per ogni brano, composizione, registrazione presente nel catalogo. Secondo Apple l'audio in modalità Hi-Res Lossless permette di avere un suono nitido e chiaro di qualità elevata tale da garantire anche con ascolto in wireless quello che l'utente più esigente cerca. Chiaramente c'è l'audio spaziale con Dolby Atmos per un ascolto a 360 gradi.

Chiaramente l'ascolto con AirPods e dunque tramite bluetooth a livello qualitativo non potrà essere la stessa che potremo avere con cuffie con cavo. In questo caso infatti Apple procederà a comprimere il brano proponendo il formato Advanced Audio Codec (AAC) anche se secondo l'azienda questo permetterà comunque di avere un audio “praticamente indistinguibile dalla registrazione originale in studio”. Chiaramente per chi ne sa di musica è palese che il massimo lo si otterrà con qualità Hi-Res e per il momento ottenerlo con Apple Music Classical sarà possibile solo ed esclusivamente con cuffie via cavo.

Come ascoltare l'audio di Apple Music Classical al massimo della qualità possibile? Sappiate che con le AirPods Max collegate via cavo all’iPhone, in questo caso è necessario un cavo da Lightning a Jack cuffie da 3,5mm che supporta audio lossless, è possibile attivare la funzione lossless. Come fare? Semplice basta andare in Impostazioni e poi Musica e da qui tappando su "Qualità audio'' sarà possibile attivare o meno la funzione scegliendo tra ''Lossless'' per una risoluzione massima di 24 bit/48 kHz e “Hi-Res Lossless” per una risoluzione massima di 24 bit/192 kHz.

Apple Music Classical: quanto costa?

Apple Music Classical è compreso totalmente nell'abbonamento di Apple Music. Questo significa che tutti coloro che sono attualmente in possesso di un abbonamento ad Apple Music o lo realizzeranno, potranno scaricare sul proprio iPhone (per Android l'app arriverà a breve) l'app Classical avendo accesso completo agli oltre 5 milioni di brani senza alcun costo aggiuntivo. Apple Music Classical è disponibile nello specifico per tutti i modelli di iPhone con iOS 15.4 o successivo.