Apple introduce Business Essentials: un nuovo servizio per gestione e supporto delle piccole imprese

Apple ha appena annunciato il suo nuovo servizio Apple Business Essentials. Di cosa si tratta? Sostanzialmente Business Essentials permette la gestione dei dispositivi, il supporto Apple 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e l'archiviazione iCloud in piani di abbonamento flessibili per le piccole imprese con un massimo di 500 dipendenti. In questo caso il servizio al momento è un fase Beta e soprattutto è stato rilasciato solo negli USA.

“Le piccole imprese sono al centro della nostra economia e siamo orgogliosi che i prodotti Apple svolgano un ruolo nell'aiutare queste aziende a crescere”, ha affermato Susan Prescott, vicepresidente di Enterprise and Education Marketing di Apple. “Apple Business Essentials è progettato per aiutare a semplificare ogni fase della gestione dei dispositivi dei dipendenti all'interno di una piccola impresa: dalla configurazione, all'onboarding e all'aggiornamento, all'accesso a un servizio rapido e al supporto prioritario, il tutto mantenendo il backup e la sicurezza dei dati, in modo che le aziende possano concentrarsi su gestendo la loro attività”.

Apple Business Essentials: come funziona?

Il nuovo servizio vede la presenza di una specifica applicazione, Apple Business Essentials, la quale consente ai dipendenti di installare applicazioni per lavoro e richiedere supporto diretto. L'idea da parte di Apple è quella di far risparmiare tempo prezioso alle piccole imprese durante la loro crescita. Sì, perché il servizio supporta le piccole imprese durante l'intero ciclo di vita per la gestione dei dispositivi, dalla configurazione di questi, all'onboarding dei dipendenti e agli aggiornamenti dei dispositivi, fornendo forte sicurezza, supporto prioritario e archiviazione e backup sicuri dei dati.

Apple Business Essentials è una soluzione completa, a detta dell'azienda di Cupertino, che semplifica l'inserimento dei dipendenti, consentendo a una piccola impresa di configurare, distribuire e gestire facilmente i prodotti Apple da qualsiasi luogo. All'interno di Apple Business Essentials, Collections consentono al personale IT di configurare impostazioni e app per singoli utenti, gruppi o dispositivi. Quando i dipendenti accedono al proprio dispositivo aziendale o di proprietà personale con le proprie credenziali di lavoro, Collections inviano automaticamente impostazioni come le configurazioni VPN e le password Wi-Fi. Inoltre, Collections installerà la nuova app Apple Business Essentials sulla schermata iniziale di ogni dipendente, e qui potranno scaricare le app aziendali loro assegnate, come Cisco Webex o Microsoft Word.

Il nuovo servizio di Apple oltretutto permette facilmente di mantenere una forte sicurezza in tutta l'organizzazione. I responsabili IT possono applicare impostazioni di sicurezza critiche come FileVault per la crittografia dell'intero disco su Mac e Blocco attivazione per proteggere i dispositivi che potrebbero essere smarriti o rubati. Oltretutto, Apple Business Essentials, garantisce che non vengano disattivati ​​per errore. Quando i dipendenti utilizzano un dispositivo personale al lavoro, la registrazione utente crea una separazione crittografica per i dati di lavoro, garantendo che questi rimangano privati ​​mentre quelli aziendali rimangono al sicuro.

Oltre alla configurazione e all'onboarding semplificate, Apple Business Essentials fornisce un account iCloud dedicato per il lavoro, fornendo archiviazione, backup e collaborazione semplici e sicuri su file e documenti. I dati aziendali in iCloud vengono automaticamente archiviati e sottoposti a backup, facilitando lo spostamento tra i dispositivi o l'aggiornamento a un nuovo dispositivo.

E poi per le aziende c'è la possibilità di aggiungere un servizio rapido e affidabile per i dispositivi dei dipendenti con il supporto Apple prioritario. Quando un'azienda aggiunge AppleCare+ for Business Essentials al suo piano, questa ha accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 all'assistenza telefonica, alla formazione per amministratori IT e dipendenti e fino a due riparazioni dei dispositivi per piano ogni anno. I dipendenti possono avviare le riparazioni direttamente dalla nuova app Apple Business Essentials e un tecnico qualificato Apple può venire sul posto in appena quattro ore per ripristinare e far funzionare i loro dispositivi.

Apple Business Essentials: prezzo e disponibilità

Apple Business Essentials viene proposto in 3 diversi piani capaci di consentire alle aziende di coprire ogni dipendente e dispositivo della propria organizzazione. I piani possono essere personalizzati per supportare ogni utente con un massimo di tre dispositivi e fino a 2 TB di spazio di archiviazione sicuro in iCloud, ed hanno un prezzo che parte da 2,99$ al mese, con AppleCare+ opzionale per Apple Business Essentials. Nello specifico: