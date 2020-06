Apple: da oggi tutti i negozi aperti in Italia (anche quelli in Lombardia). Ecco gli orari

Gli Apple Store di tutta Italia riaprono finalmente le porte ai propri clienti. Da oggi, 4 giugno, tutti gli Apple Store della penisola permetteranno agli utenti di entrare per acquistare nuovi prodotti o anche per ricevere assistenza diretta e fisica. Dopo la chiusura per il lockdown a causa della pandemia dovuta al COVID-19, l'azienda di Cupertino aveva deciso di bloccare ogni entrata nei suoi negozi in tutto il mondo, Italia compresa. Oggi è il giorno della ripartenza totale con anche gli store della Lombardia, gli unici esclusi dalla riapertura dei giorni scorsi.

Apple Store: ecco i nuovi orari dei negozi italiani

La notizia è senza dubbio importante perché tanti sono gli utenti che durante il periodo di blocco totale delle attività avevano richiesto assistenza proprio ad Apple in Italia. L'azienda aveva cercato di contenere le problematiche grazie all'utilizzo del customer care online e telefonico ma era palese che in quei mesi di blocco totale le difficoltà di non poter entrare fisicamente negli Apple Store si erano fatte sentire. Ora tutto riapre e tutti gli Apple Store, compresi quelli lombardi, permetteranno di assistere gli utenti fisicamente anche se con orari ridotti e soprattutto in totale sicurezza e dunque con distanziamento sociale, non affollamento degli store e soprattutto con le mascherine dove necessario.

In Europa la situazione non è ancora stabilizzata come da noi ed Apple ha deciso di lasciare chiusi i negozi in Francia, Gran Bretagna e Spagna. In questo caso non è chiaro se per cause governative o scelte personali dell'azienda di Cupertino. Si scopre anche che l'azienda ha negozi ancora chiusi in Canada ma anche in USA dove in molte zone rimangono ancora serrate le saracinesche. Nel contempo si cerca di tornare alla normalità non solo in Italia ma anche in Australia, Germania ma anche ad Hong Kong. In Italia, come detto, gli Apple Store apriranno da oggi su tutta la penisola ma con orari diversi rispetto a quelli che solitamente hanno fatto durante l'anno.

Ecco allora un riepilogo di tutti gli Apple Store:

Lombardia

Emilia Romagna

Apple Store Via Rizzoli dalle 11 alle 19

Apple Store Le Befane dalle 10 alle 20

Toscana

Apple Store I Gigli dalle 11 alle 19

Apple Store Firenze dalle 11 alle 19

Piemonte

Apple Store Le Gru dalle 11 alle 19

Apple Store Via Roma dalle 11 alle 19

Lazio

Veneto

Apple Store il Leone dalle 10 alle 20

Apple Store Nave de Vero dalle 11 alle 19

Campania

Apple Store Campania dalle 11 alle 19

Sicilia