Apple annuncia l'evento della WWDC 2024 dal 10 al 14 giugno. Ecco cosa aspettarsi

La stagione delle anticipazioni è ufficialmente iniziata! Apple ha da poco annunciato che il suo attesissimo Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 si terrà dal 10 al 14 giugno prossimi con un formato ibrido che combinerà esperienze online e fisiche. Come nelle ultime edizioni, il WWDC 2024 permetterà a tutti gli sviluppatori di accedere gratuitamente ai contenuti dell'evento in streaming. Ma c'è una novità: una selezione di programmatori e studenti avrà l'opportunità di partecipare ad un'esclusiva celebrazione in presenza il 10 giugno presso l'Apple Park di Cupertino.

Il piatto forte: novità software e approfondimenti tecnici

Il WWDC rappresenta da sempre il palcoscenico per le grandi novità software di Apple. Il keynote di apertura del 10 giugno dovrebbe essere il terreno per svelare iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2, le nuove versioni dei sistemi operativi che guideranno l'esperienza utente sui device di Cupertino.

Ma il WWDC non è solo questo: per un'intera settimana, gli sviluppatori avranno accesso ad approfondimenti tecnici, sessioni video e contatti diretti con i team Apple. Un'opportunità imperdibile per conoscere nuovi strumenti, framework e risorse pensati per aiutarli ad elevare la qualità delle loro app e giochi.

"Non vediamo l'ora di connetterci con sviluppatori di tutto il mondo per una straordinaria settimana di tecnologia e comunità al WWDC24" ha dichiarato Susan Prescott, VP delle Relazioni con gli Sviluppatori di Apple.

L'edizione 2024 del WWDC combinerà sapientemente formato digitale e interazioni dal vivo. La maggior parte dei contenuti sarà fruibile tramite l'app Apple Developer, il sito web e YouTube. Ma il 10 giugno una rappresentanza di sviluppatori potrà partecipare ad un evento speciale presso l'Apple Park. I prescelti avranno l'opportunità di guardare il keynote dal vivo, incontrare i team Apple e prendere parte ad attività esclusive. I posti saranno limitati e le modalità di candidatura verranno rese note prossimamente su app e sito Apple Developer.

Il WWDC 2024 sarà anche l'occasione per Apple di supportare la prossima generazione di talenti dello sviluppo software. Il 28 marzo gli iscritti alla Swift Student Challenge 2024 scopriranno il loro status: i 50 vincitori "Distinguished" riceveranno un invito speciale per un'esperienza di 3 giorni a Cupertino. Un riconoscimento per i migliori progetti giovanili nell'ambito di uno dei tanti programmi Apple volti a coltivare futuri creatori e imprenditori di successo. Il futuro dello sviluppo software è appena iniziato: staremo a vedere quali sorprese ci riserverà il WWDC 2024 di Apple.