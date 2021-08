Scuf Gaming Instinct Pro: un controller top per Xbox e PC

Scuf Gaming è un'azienda che si occupa specificamente di controller da gioco. Si è fatta largo presso il pubblico degli appassionati soprattutto con le sue periferiche personalizzabili e adattabili al pubblico dei giocatori più impegnati, che si aspettano precisione e reattività nella loro interazione con il gioco, anche e soprattutto in ambito competitivo. Proprio la ricerca dell'innovazione ha contraddistinto il lavoro di questa azienda, con l'obiettivo di mettere nelle mani dei giocatori tutto il potenziale che la loro postazione di gioco può esprimere. Questo sia in ambito console che in quello PC.

I nuovi controller Instinct e Instinct Pro rappresentano la nuova generazione delle soluzioni Scuf Gaming. Si tratta di periferiche con palette incorporate liberamente configurabili, una nuova impugnatura ad alte prestazioni, profili preimpostati per i generi di gioco più popolari, connessione Bluetooth rapida e stabile (ma si può giocare anche con il cavo USB-C) e dimensioni accuratamente studiate, inferiori del 15% rispetto a quelle dei tradizionali controller Xbox.

Lo SCUF Instinct è disponibile in due opzioni rivolte a PC e Xbox. Due i punti che differenziano la versione di base dalla Pro: ovvero, la presenza in quella più avanzata dell'impugnatura con superficie zigrinata e la possibilità di configurare l'escursione dei grilletti, in modo da adattare il controller agli sparatutto in prima persona o ai giochi di guida.

Parliamo, quindi, di una periferica completa con un'ergonomia di altissimo livello, a cui ci si adatta in pochi minuti. A parte la superficie zigrinata, anche il resto del controller è piacevole al tocco con i materiali accuratamente scelti per rendere l'impugnatura il più salda possibile. Grilletti e dorsali sono stabili e solidi, così come gli stick analogici e il resto dei pulsanti.

Ma sono le opportunità di personalizzazione a interessare maggiormente. Basta tirare la superficie principale del gamepad verso l'alto in prossimità della porta USB-C per poterla rimuovere con facilità. A questo punto ci troveremo al cospetto dello "scheletro" della periferica e basterà una piccola pressione verso l'esterno per rimuovere i due stick analogici. Nella confezione, infatti, troviamo stick con superficie concava e convessa e, per ogni coppia, due misure. Potremo quindi scegliere degli stick bassi o alti, in funzione delle nostre abitudini di gioco e del genere di gioco. Con uno sparatutto, sono indicati i "funghetti" più bassi, in modo da avere più precisione possibile nei piccoli movimenti, mentre per i giochi di guida è preferibile disporre di "funghetti" alti per poter godere di maggiore escursione e gestire nella maniera più "analogica" possibile la sterzata dell'auto.

In particolare, per le nostre prove con gli sparatutto abbiamo preferito utilizzare una levetta convessa alta a destra per migliorare la precisione e una levetta concava bassa a sinistra. Questa infatti è la migliore soluzione per i movimenti rapidi e reattivi. Si consideri, inoltre, che, sebbene dalle immagini possa sembrare minima la differenza tra le forme concave e convesse, al tatto c'è una grande differenza, con le levette concave che accolgono molto meglio il dito, mentre le convesse offrono meno grip e una reattività superiore. I controller Scuf Gaming, ad ogni modo, possono essere ulteriormente personalizzati acquistando kit per i pulsanti o le levette, disponibili in altre misure oltre a quelle incluse nella confezione.

Anche gli anelli antifrizione possono essere rimossi, una volta estratta la superficie superiore, così come il D-Pad. Cambiare questi elementi ha una funzione principalmente estetica, visto che Scuf Gaming Instinct punta a permettere al giocatore di ottenere la combinazione cromatica che preferisce praticamente per tutti gli elementi, anelli, levette e D-Pad. Sostituire questi elementi, allo stesso tempo, conferisce maggiore longevità alla periferica: tutti i giocatori sanno bene a che tipo di usura sono sottoposti gli elementi del gamepad, e in particolar modo le levette.

E non è tutto, perché le palette nella parte posteriore dell'Instinct sono a loro volta configurabili. Questo consente di tenere i pollici sugli stick analogici e di impegnare le dita che di solito restano passive. Potrebbe volerci un po' per abituarsi, ma questo tipo di impugnatura riduce i tempi di risposta permettendo di ottimizzare la propria prestazione al millesimo di secondo. Il controller viene fornito con tre configurazioni preimpostate del profilo delle palette. Basta premere sul pulsante Profilo che si trova sul retro del controller per spostarsi al volo da un profilo all'altro.

In un gioco di guida, alle palette potrebbe essere assegnata la funzione per azionare il freno a mano, mentre per uno sparatutto le funzioni per scattare, saltare o scorrere fra le armi. Poter gestire questi controlli dal retro della periferica invece che dai classici pulsanti che si trovano nella parte frontale aumenta i tempi di reazione e rende il tutto più veloce. Provare per credere!

Ciascun profilo è identificato con un colore specifico, che illumina il LED che si trova nella parte frontale subito sotto il pulsante per l'accensione del microfono. Con il Blu ci viene segnalato che il profilo per gli sparatutto è abilitato, con il Rosso abbiamo il profilo per i giochi sportivi e con il verde quello per i racing game. Se queste sono le impostazioni di default, non manca la possibilità di personalizzare in totale libertà l'assegnazione delle palette. Basta tenere premuto il pulsante Profilo finché la luce inizia a lampeggiare e poi premere contemporaneamente la paletta e il pulsante con cui la si vuole riconfigurare. Alla fine dell'operazione, si preme nuovamente il pulsante Profilo e quando la luce smette di lampeggiare la riconfigurazione è stata completata. Semplice e immediato.

Le palette possono essere configurate su qualsiasi funzione del controller, ad eccezione dei pulsanti Xbox, Condividi e dei grilletti. E non rappresentano neanche la migliore funzione di personalizzazione, perché questa è, a nostro modo di vedere le cose, quella che riguarda l'escursione dei grilletti. Disponibile solo su Instinct Pro, questa permette di godere della massima escursione dei grilletti, utile soprattutto per i giochi di guida dove solitamente si ha la necessità di parzializzare acceleratore e freno, ma anche di bloccare il grilletto, in modo da avere una pressione immediata, congeniale con gli sparatutto in prima persona dove si deve gestire lo sparo (con il grilletto destro) e l'ironsight (con quello sinistro).

Sul retro abbiamo due interruttori che, se spostati interiormente, abilitano la modalità congeniale ai giochi di guida, mentre, se spostati esteriormente, abilitano la modalità per gli FPS. Questo vuol dire che potremo configurare ciascuno dei due grilletti in maniera specifica. La cosa più interessante non è tanto che in modalità racing game l'escursione è molto importante e l'auto si può controllare con grande precisione, ma che i grilletti, quando bloccati, acquisiscono un feedback in tutto e per tutto simile a quello dei pulsanti principali del mouse, il che è super congeniale per gli FPS. Questo vuol dire che i grilletti si comportano come i pulsanti del mouse, con conseguenti evidenti benefici in termini di reattività e rapidità dei colpi.

Tornando alla parte frontale del controller, poi, va segnalata la presenza di un pulsante per la disattivazione del microfono, molto semplice da raggiungere per disattivare il microfono durante il gioco quando si usano delle cuffie con microfono collegate alla porta jack da 3,5 millimetri presente sul controller. La spia è spenta quando il microfono delle cuffie è acceso e diventa color ambra quando è mutato.

Con buona probabilità, Scuf Gaming Instinct Pro è il miglior controller di gioco che abbiamo mai provato nella nostra lunga carriera da videogiocatori. È notevole praticamente da ogni punto di vista: dalla superficie piacevole al tatto e capace al contempo di garantire un ottimo grip fino alle tantissime possibilità di personalizzazione. Nonostante tutto sia rimovibile, la periferica si mantiene solida e perfettamente reattiva.

Ma l'aspetto che più di ogni altro ci ha impressionato è la possibilità di regolare l'escursione dei grilletti. Disponibile solo sulla versione Pro più costosa, in modalità sparatutto questa funzione rende il feedback dei grilletti del tutto speculare a quello dei pulsanti centrali di un mouse. Ed anche l'ergonomia è notevole, soprattutto con la superficie speciale presente nella versione Pro del controller e per le dimensioni leggermente ridotte rispetto a quelle di un gamepad Xbox tradizionale.

Unica controindicazione? Certamente il prezzo. Serviranno 169 Euro per assicurarsi un Instinct e 199 Euro per un Instinct Pro.