Singles' Day AliExpress: guida all'acquisto di PC, smartphone e accessori

Sabato 11 novembre accedi ad AliExpress shopping per approfittare del Singles' Day, la giornata di grandi sconti nata in Cina. Vuoi comprare tablet, PC e smartphone con sconti fino al 50%? Allora approfitta dell’evento AliExpress 11.11! Si tratta di 24 ore di promozioni eccezionali su tutti gli articoli dello shop.

Il Singles' Day nasce per iniziativa degli studenti dell’Università di Nanchino, da un’idea molto semplice: dedicare una giornata alle persone non accoppiate usando come simbolo i quattro 1 della data prescelta. Inizialmente, il Singles' Day era solo una scusa per uscire usufruendo di una serie di feste ed eventi a tema. Le cose cambiarono nel 2009, quando Alibaba lanciò una giornata di sconti speciali sul sito Taobao. L’iniziativa ebbe grande successo. Da allora, le campagne promozionali hanno cominciato a moltiplicarsi dentro e fuori i confini cinesi. Tieniti pronto per approfittare degli sconti di AliExpress China. Gli articoli in promozione sono contrassegnati dall’etichetta fucsia con la scritta 11.11. Sono previsti sconti per:

PC ASUS

Se sei un cliente affezionato della compagnia taiwanese, apprezzerai sicuramente i suoi portatili. L’11 novembre visita la vetrina che AliExpress dedica ad ASUS e scegli il tuo nuovo modello. Acquista ZenBook V510UX7200, ultrasottile del peso di appena 2 chilogrammi, con schermo da 15.6 pollici e sistema operativo Windows 10. È proposto con uno sconto sul prezzo originale pari al 28%.

Samsung

Computer e smartphone Samsung saranno alla portata davvero di tutti per 24 ore. Lo shop propone diversi portatili con un ampio ventaglio di prezzi: dal Samsung NP300E5M con uno sconto del 22% fino al Samsung NP500R3M proposto a un prezzo ridotto del 23%.

Predator Acer

Se sei alla ricerca di un computer da gaming e vorresti comprarlo a prezzo scontato, il Predator Acer con schermo da 15.6 pollici fa al caso tuo. Le immagini dello schermo sono assolutamente realistiche e la connessione è stabile in qualsiasi luogo. L’11 novembre puoi comprarlo su AliExpress con uno sconto del 21%, che fa scendere il prezzo da 2,199 $ a 1,737 $. Non solo, Predator ti arriverà a casa munito della garanzia della durata di un 1 anno.

Smartphone Huawei

Sono tanti i modelli Huawei in vendita nello shop, con prezzi scontati per il Singles Day. Il modello Huawei G8, per esempio, è proposto a un prezzo davvero ridotto con ben il 31% di sconto. Troverai anche il top di gamma Honor. Si tratta del modello Honor 9 da 5,15 pollici, con il lettore di impronte spostato sulla parte frontale. Grazie agli sconti AliExpress, il Huawei Honor 9, lanciato nel 2017, è in vendita con uno sconto del 22%.

Accessori per computer ed elettronica di consumo

L’11 novembre è il giorno giusto anche per comprare accessori per computer e dispositivi elettronici con prezzi ridotti del 50%. Gli sconti sono estesi alle schede di memoria, agli hard disk interni, agli alimentatori per PC, alle schede grafiche e non solo.