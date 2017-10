Secondo il Dow Jones Google avrebbe acquistato Apple per 9 miliardi di dollari: ma anche no...

Una notizia diramata nei giorni scorsi niente di meno che dal Dow Jones, il più noto indice azionario della borsa di New York, ha riportato l'acquisizione di Apple da parte di Google per una cifra pari a 9 miliardi di dollari. Ovviamente la notizia, anche se comunicata da una delle fonti più attendibili in questioni economiche, è suonata subito come falsa soprattutto per via della cifra praticamente irrisoria rispetto al reale valore di Apple.

Poco dopo le ore 15.30 italiane, del 10 ottobre 2017, sono state diffuse attraverso i canali informativi del Dow Jones alcune righe di testo circa una presunta trattativa fra Google ed Apple, che si sarebbe conclusa con l’acquisto da parte di Big G del marchio della mela morsicata: “Google compra Apple per 9 miliardi”, seguito da “Google prenderà possesso del quartier generale di Apple” ed infine “Google ha spiegato che questo era quello che voleva Steve Jobs nel suo testamento”.

Non è ancora ben chiaro chi abbia effettivamente postato queste notizie false, forse un test interno dell'editor che ovviamente non doveva essere reso pubblico, detto questo pochi minuti dopo essersi accorti dell’errore, i responsabili di Dow Jones si sono immediatamente scusati ed hanno cancellato tutti i titoli sulla pseudo trattativa Apple-Google "Vi preghiamo di non tenere conto di tutti i “lanci” pubblicati fra le 9.34 e le 9.36 (ora di New York, ndr), che sono stati diffusi per errore"; a livello di mercato non ci sono state significative variazione del valore azionario delle due aziende, aspettiamo di vedere se nei prossimi giorni ci potrà essere qualche contestazione legata ai danni all'immagine dei due colossi generato dalla diffusione di questo errore.