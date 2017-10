Sconti di Halloween su Geekbuying: 7 prodotti a prezzi eccezionali (anche un portatile a 143,91 euro)

Sono iniziati gli sconti di Halloween su Geekbuying, con sette prodotti che vengono messi in evidenza dal portale di e-commerce come quelli più convenienti in queste ore. Fra questi troviamo smartphone Xiaomi, LeTV, brand che non hanno più bisogno di presentazioni, insieme alla interessantissima Huawei Band 2 Pro, e al computer portatile Jumper EZbook 3SE da 13,3" - non una scheggia ma al prezzo di 143,91 euro non si può pretendere di più. Non manca la Xiaomi Mijia 4K, action cam di fascia bassa con case waterproof, e il drone DJI Mavic Pro. Consulta qui tutte le offerte!

Xiaomi Redmi Note 4X
Prezzo: €143.91

Xiaomi Redmi Note 4X è uno smartphone da 5,5 pollici Full HD dal grande rapporto qualità-prezzo. La promozione di Halloween lo rende ancora più appetitoso nella sua variante da 4+64 GB con ROM Global preinstallata.

LeTV LeEco Le Max 2
Prezzo: €152.38

LeTV LeEco Le Max 2 adotta hardware di fascia alta della scorsa generazione. Non è lo smartphone più recente sul mercato ma è particolarmente capace grazie allo Snapdragon 820, ai 4GB di RAM, e alla fotocamera da 21 MP.

Huawei Band 2 Pro
Prezzo: €46.55

Huawei Band 2 Pro è un braccialetto smart con display PMOLED, caratterizzato dalla presenza di un cardiofrequenzimetro di tipo ottico integrato lungo la parte a contatto con il polso. È compatibile con iOS e Android.

Jumper EZbook 3SE
Prezzo: €143.91

Jumper EZbook 3SE è forse l'offerta più interessante: meno di 150 euro per un computer portatile con processore Intel N3350 con architettura Apollo Lake, 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Il display è un Full HD da 13,3".

Xiaomi Mijia 4K
Prezzo: €110.05

Xiaomi Mijia 4K è una action-cam dallo straordinario rapporto qualità-prezzo. Si trova sul portale a poco più di 100 euro e consente di registrare video in 4K. Nel prezzo sono offerti anche quattro accessori, fra cui la custodia subacquea.