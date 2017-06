Oltre 60 siti web censurati in Egitto

Il governo egiziano ha bloccato l'accesso ad olre 60 siti web nel corso della giornata di ieri: a diramare la notizia è l'Association for Freedom of Tought and Expression, associazione che funge da cane da guardia nei confronti del potere politico in Egitto.

La maggior parte dei siti censurati sono di società di informazione private e piattaforme media che secondo le autorità egiziane avrebberi espresso supporto al errorismo o sarebbero in qualche modo associate con il Qatar e i Fratelli Musulmani. L'agenzia stampa Reuters afferma comunque che l'azione va a colpire anche realtà come Mada Masr, una pubblicazione senza legami con l'Islam, o il quotidiano finanziario Al-Borsa.

Sembra che la recente ondata di ban (già a maggio il governo egiziano ha bloccato 21 siti web indipendenti) abbia colto di sorpresa i giornalisti nonostante l'inclinazione alla censura dell'Egitto. Alcuni dei giornalisti che collaborano con i siti web bloccati credono che il governo stia usando il pugno duro nei confronti dei siti di informazione per imbavagliare le voci dell'opposizione poiché è convinzione comune che il presidente Abdel Fattah al-Sisi voglia candidarsi per un secondo mandato nel 2018.

L'Association for Freedom of Thought and Expression afferma che alcuni siti web sono stati in grado di aggirare il blocco usando URL alternativi, mentre altri sono ancora accessibili se si usa HTTPS invece di HTTP. Purtroppo i cittadini egiziani potrebbero comunque avere difficoltà anche ad accedere ad altre parti del web, dal momento che il governo ha iniziato a bloccare anche i servizi VPN, e non ci sono indicazioni che l'amministrazione abbia intenzione di tornare sui suoi passi nel giro di breve tempo.