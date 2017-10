Due prodotti Koogeek per la salute in sconto su Amazon: ecco i coupon

Da oggi fino al 29 ottobre 2017 saranno validi due codici coupon per l'acquisto di due prodotti per la salute su Amazon. Koogeek Smart Blood Pressure Monitor, misuratore smart della pressione sanguigna, viene proposto a soli 34,99 euro sul portale di e-commerce; mentre Koogeek Smart Thermometer T1, termometro con funzionalità avanzate, costa in questi giorni 17,99 euro. Un corredo ideale per il monitoraggio continuo delle due misure legate alla salute del corpo e al benessere in generale, con sconti di rispettivamente 30 e 8 euro sui listini ufficiali.

Il Misuratore di Pressione Elettronico di Koogeek utilizza un chip wireless (Bluetooth e Wi-Fi sono entrambi supportati) per l'abbinamento a dispositivi esterni (come lo smartphone) e assicura un'analisi accurata della pressione sanguigna e del battito cardiaco. Il dispositivo vanta le certificazioni CE, FCC e FDA, e può integrare i dati di un massimo di 16 utenti separati. Tutti i dati verranno salvati in cloud sul servizio proprietario Koogeek, da cui possono essere esportati per l'invio al medico curante o a chiunque ne avesse bisogno.

Questo prodotto è compatibile con dispositivi iOS e Android, e supporta anche l'integrazione nell'app Salute di Apple. Dispone di uno schermo LCD che offre la possibilità di visualizzare comodamente i risultati, è facile da usare e può eseguire misure con un solo click. Lo sconto di 30 euro è applicabile durante la procedura d'acquisto su Amazon inserendo il coupon S2LC43YV.

Il Termometro Smart di Koogeek è capace di misurare la temperatura corporea in maniera sicura ed accurata grazie ad una tecnologia basata su sensori ad infrarossi. Il dispositivo può essere utilizzato in due modalità, mettendolo a contatto con le orecchie o avvicinandolo alla fronte, e le misure avvengono in circa 1 secondo con la pressione di un tasto. Questo prodotto può anche emettere un suono d'allarme nel caso in cui venga registrata una temperatura inferiore ai 34°C o superiore ai 42,2°C. Al suo interno può contenere un massimo di 30 registrazioni, che possono essere trasferite via Bluetooth verso l'app Koogeek proprietaria.

Lo sconto di 8 euro può essere anche in questo caso applicato su Amazon utilizzando il coupon J9KS3HFU.