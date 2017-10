5 portatili e 1 smartphone proposti con forti sconti su Lightinthebox: si parte da 94,50 euro!

Notebook e smartphone sono oggi i protagonisti principali degli sconti presenti sul portale di rivendita Lightinthebox. I prezzi dei vari prodotti, come al solito, decisamente contenuti: lo smartphone LeTV X626 viene proposto a soli 94,56 euro, mentre per i computer portatili si parte da 195,39 euro per quanto riguarda il modello GoBook Ultrabook da 11,6 pollici. Più costosi, ma neanche troppo, i modelli dei più celebri Voyo e Jumper, marche, queste ultime, i cui clienti amanti del low-costo hanno già imparato ad apprezzare.

Di seguito vi proponiamo 6 prodotti fra quelli in sconto sul portale.

Jumper EzBook 3s Ultrabook da 14" - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €248.04



Jumper EzBook 3s Ultrabook da 14" è un computer portatile dallo spessore ridotto che utilizza componentistica hardware non potentissima, ma molto parca nei consumi energetici. La CPU è una Intel della famiglia Celeron, con 4-core, ed è supportata da 6 GB di RAM e uno storage di 256 GB su tecnologia SSD. Al primo avvio c'è Windows 10.

Jumper EzBook 3 Plus Ultrabook da 14" - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €382.74



Jumper EzBook 3 Plus Ultrabook da 14" è un altro ultrabook, anche se occupa un segmento di mercato immediatamente più elevato. La CPU è una Intel Core m3, supportata in questo caso da 8 GB di RAM, ma solo 128 GB di storage - sempre su SSD. Anche questo modello supporta Windows 10 al primo avvio, mentre il modulo Wi-Fi è dual-band.

Voyo V3 Pro - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €284.69



Voyo V3 Pro costa un po' meno ed è un notebook con processore Intel Celeron, 8 GB di memoria RAM ed SSD M.2 da 128 GB. Questo modello utilizza uno schermo con una diagonale da 13,3 pollici a risoluzione Full HD (esattamente di 1920x1200 pixel per via del formato 16:10). Al primo avvio l'utente troverà, al solito, Windows 10.

GoBook Ultrabook da 14" - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €228.01



GoBook Ultrabook da 14" è un altro ultrabook estremamente economico, che viene proposto in offerta ad un prezzo quasi anti-concorrenziale. Utilizza un display da 14 pollici a risoluzione Full HD, un processore Intel Celeron, 4 GB di RAM e uno storage da 64 GB basato su tecnologia eMMC. Anche in questo caso il SO è Windows 10.

GoBook Ultrabook da 11,6" - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €185.62



GoBook Ultrabook da 11,6" è la versione più piccola dell'ultrabook di GoBook, avente una diagonale da 11,6 pollici per il display con risoluzione Full HD. La cerniera di questo modello consente di ruotare lo schermo di 360°. La CPU è una Intel Atom quad-core, e viene supportata da 4 GB di RAM e uno storage da 64 GB su eMMC. Il SO è sempre Windows 10.