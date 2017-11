Xiaomi Amazfit Midong, grande sconto su Cafago per la smartband

La Xiaomi Amazfit Midong è una smartband che solitamente viene proposta ad un prezzo superiore a 100 euro, ma con il codice coupon AMAZF0033 si trova a soli 81,92 euro fino al prossimo 20 novembre sul portale di rivendita Cafago. Si tratta di un braccialetto evoluto che, grazie ai diversi sensori integrati, consente di tenere sotto controllo le caratteristiche più importanti del proprio stato di salute in modo da mantenersi sempre in forma.

La Amazfit Midong può analizzare le variazioni nel tempo del battito cardiaco, la salute cardiovascolare, i livelli di fatica HRV e degli eservizi svolti, fornendo suggerimenti basandosi sui dati raccolti e quelli stimati. Implementa anche un pedometro capace di misurare anche la distanza percorsa e le calorie bruciate, ed è anche un assistente capace di offrire suggerimenti per migliorare il livello di salute dell'utente che lo indossa, e non solo.

Aggiungendo membri della famiglia e amici sull'app dedicata è possibile vedere e monitorare anche i loro dati. Il tutto viene gestito da una piattaforma hardware basata su un display OLED da 0,42 pollici con tasto touch, una batteria da 95 mAh capace di consegnare un'autonomia di una settimana, e una scocca in alluminio e acciaio inossidabile 316L con certificazione IP67 per la resistenza a liquidi e polvere, e che può essere usata anche in ambienti esterni.

Xiaomi specifica però che questa smart band non va usata durante le sessioni di nuoto o sotto la doccia. La Amazfit Midong è compatibile con qualsiasi smartphone con Android 4.0 o successivi o iOS 8.0 o successivi, e la connessione avviene via tecnologia Bluetooth. Il cinturino, in TPU, può essere sostituito con altri modelli di colori diversi, fra cui nero, blu e oro. Nella dotazione originale troviamo, oltre alla smartband, anche il manuale utente e il cavo di ricarica.

A 81,92 euro può essere un'ottima soluzione (puoi comprarla qui, su Cafago, con il coupon AMAZF0033) per l'utente che ha bisogno di un braccialetto smart, ma non troppo, per "gestire" la propria salute senza strafare e senza avere le tante funzionalità tipiche dei modelli per chi pratica sport in maniera intensa.