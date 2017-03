MyKronoz ZeTime: ecco dal vivo lo smartwatch con le lancette fisiche

"Uno smartwatch può essere smart quanto vuole ma non deve mai dimenticarsi di essere un orologio": aprivamo così la notizia relativa al lancio di MyKronoz ZeTime, lo smartwatch che anche quando si scarica è in grado di mostrare l'ora con delle lancette fisiche. Il display a colori ha infatti un buco al centro e l'orologio ha un movimento elettronico digitale che può funzionare per 30 giorni anche quando la parte 'smart' non ha più abbastanza energia. La batteria è unica, ma il movimento è talmente parco da poter funzionare con la poca energia residua.

Abbiamo incontrato MyKronoz ZeTime dal vivo al Mobile World Congress 2017 di Barcellona andando anche a porre una delle domande sollevate da voi utenti nella nostra news: 'Cosa succede se mi arriva un messaggio e le lancette sono davanti?'. Semplicemente si spostano, visto che il movimento è digitale e non meccanico. Una volta letto il messaggio tornato al loro posto. Ecco ZeTime dal vivo nel nostro video.

[HWUVIDEO="2284"]MyKronoz ZeTime, smartwatch hi-tech ma con lancette fisiche[/HWUVIDEO]