Huawei Band 2 Pro pronta al debutto in Italia dal prossimo settembre a 99.90

Huawei ha ufficialmente dichiarato l'arrivo della nuova Huawei Band 2 Pro, il fitness tracker che fa anche dell'eleganza il suo principale alleato. Il colosso cinese l'aveva presentata qualche settimana fa ma solo ora arriva l'ufficializzazione da parte della divisione italiana che dunque venderà la Band 2 Pro ad un prezzo di 99.90€ a partire dal prossimo 1 settembre.

Inevitabile dire come la nuova Huawei Band 2 Pro sia un semplice bracciale per il tracciamento dei passi e del sonno perché effettivamente è molto di più soprattutto per quanto riguarda il design, i materiali con la quale è costruita e soprattutto le funzionalità aggiuntive che possiede. In questo caso a livello tecnico possiede una GPS integrato per permettere la migliore rilevazione dei movimenti degli utenti. Non solo perché è presente anche il sensore per il rilevamento dei battiti cardiaci che va di pari passo con il GPS per le sessioni sportive.

Da non dimenticare la presenza delle certificazione IP68 che permette agli utenti e agli sportivi di poter usare il bracciale anche durante situazioni di forte pioggia come anche sotto l'acqua della doccia o anche in piscina senza alcuna preoccupazione vista la resistenza fino a 5 atm di profondità. La dotazione hardware è accompagnata anche da un software ben integrato e realizzato da Huawei che permette di ottenere dati sulle calorie bruciate come anche sulle attività da svolgere a livello sportivo.

Queste le specifiche tecniche della nuova Hauwei Band 2 Pro:

Display: PMOLED 128 x 32 pixels

Dimensioni: quadrante 44 mm x 19.7 mm x 10.3 mm, cinturino 19.4 mm x 114.67 mm

Peso: 21 g

Processore: RAM 256KB, ROM 1 MB, Flash 16 MB

Batteria: 100 mAh non removibile

Bluetooth: 4.2

Sensori: GPS, Accelerometro, sensore infrarossi, sensore battito cardiaco

Compatibile con: iOS 8.0+ / Android 4.4+

Colore: Nero

Huawei Band 2 Pro sarà dunque disponibile dal prossimo 1 settembre in tutti i negozi fisici e online ad un prezzo consigliato di 99.90€.