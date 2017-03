Come Audi usa la VR per creare un tracciato all'interno di un recinto per la sabbia

L'esperienza consente ai clienti interessati all'acquisto della nuova Audi Q5 di provarla all'interno di un tracciato da loro stessi disegnato in un recinto per la sabbia. Dopo aver disegnato il tracciato nella sabbia, infatti, questo viene scansionato da una videocamera con sensore di profondità a raggi infrarossi come Kinect. A quel punto i dati così ottenuti vengono usati per il rendering del tracciato da trasmettere alla realtà virtuale.

I clienti così possono indossare un visore VR per guidare l'Audi Q5 virtuale fra le curve create a mano. La telecamera all'infrarosso è in grado di catturare fino a 200 mila punti in modo da poter riprodurre anche le più piccole avvallature e imperfezioni. All'interno del visore, poi, l'utente può avere esperienza di tutti gli aspetti della Q5 come il feedback reale al volante e i suoni catturati dalla realtà.

L'idea nasce dalla divisione norvegese di Audi, ma sarà presto esportata in diversi centri vendita di tutto il mondo. Altri dettagli si trovano qui.