Android Wear 2.0 in arrivo ufficialmente il 9 febbraio secondo Evleaks

Il più importante aggiornamento di Android Wear verrà rilasciato il prossimo 9 Febbraio da Google. E' quanto si apprende dall'ormai noto blogger @evleaks che si Twitter ha voluto esternare questa sua indiscrezione. Sappiamo che in molti stanno attendendo questo aggiornamento che permetterà di ricevere una nuova versione del sistema operativo per gli smartwatch Android Wear aggiungendo molteplici funzionalità.

Sì perché il nuovo Android Wear 2.0 realizzato da Google permetterà di ottenere, negli smartwatch che potranno aggiornarsi, innanzitutto l'accesso al Play Store direttamente dall'orologio ultratecnologico. Questo permetterà agli utenti di scaricare le applicazioni direttamente sul dispositivo indossabile senza dover per forza passare dallo smartphone. Oltretutto la ricerca potrà essere effettuata direttamente utilizzando i comandi vocali o con la tastiera inserita nello smartwatch.

Mark your calendar: Android Wear 2.0 launches on February 9th. — Evan Blass (@evleaks) 17 gennaio 2017

Non è tutto visto che Android Wear 2.0 permetterà anche di realizzare le "smart reply" ossia si potranno generare delle risposte intelligenti utilizzando il sistema di apprendimento automatico di Google per poi poterle usare velocemente per rispondere a qualche richiesta. Oltre a questo saranno introdotte anche altre novità come Android Pay, per i paesi in cui Google permette il pagamento con lo smartphone, ma anche nuove watchfaces e caratteristiche grafiche di interfaccia.

L'aggiornamento ad Android Wear 2.0 era stato purtroppo ritardato nei mesi scorsi con un arrivo agli utenti in data da destinarsi. Alcune problematiche e la necessità di porre alcune ridefinizioni al nuovo sistema operativo per orologi avevano forzato un ritardo che a molti non era piaciuto e che aveva in qualche modo decretato anche una deflazione nelle vendite degli smartwatch. Tutto rimandato a Febbraio e la conferma dell'arrivo di Android Wear 2.0 per il 9 del prossimo mese tramite @evleaks sembra riportare fiducia ad un mondo, quello degli orologi digitali ultratecnologici, in grave difficoltà e che Google tenterà di risollevare con l'arrivo di due nuovi smartwatch in questi primi mesi del 2017.