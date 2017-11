Anche per HTC un visore VR mobile, non collegato a PC o smartphone

C'è un nuovo visore per la realtà virtuale nella gamma di prodotti HTC, ma non si tratta di un modello che prenderà il posto della ben nota soluzione Vive. Parliamo di quello che l'azienda taiwanese indica con il nome di Standalone VR, un visore cioè che non è da collegare ad un PC ma che opera in modo completamente indipendente.

Pensate ai vari box per la realtà virtuale che sfruttano uno smartphone in esso inserito: da Google Cardbox sino a a Samsung Gear VR sino a Google Daydream View. La proposta HTC si differenzia per non richiedere uno smartphone, integrando al proprio interno tutta la logica necessaria per funzionare.

E' proprio questo l'elemento che differenzia il visore mobile di HTC dalle altre soluzioni in commercio: essendo completamente integrato non richiede l'abbinamento ad uno smartphone, procedura che a meno di un abbinamento tra prodotti della stessa azienda e appositamente studiati (come sono Samsung Gear VR e alcuni smartphone dell'azienda coreana) conduce spesso ad un'esperienza qualitativamente non ai vertici.

Cuore di questo prodotto è il SoC Qualcomm Snapdragon 835, abbinato a display con tecnologia AMOLED. Mancano ulteriori informazioni a riguardo che possano meglio aiutare a capire la resa qualitativa finale rispetto a quella di altre proposte VR di tipo mobile. Una soluzione di questo tipo rivaleggia, quantomeno sulla carta, con il visore Oculus Go che l'azienda americana ha annunciato lo scorso mese e che parte proprio dallo stesso concetto: fornire una soluzione VR indipendente, completamente scollegata da PC e non dotata di cavi di collegamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito HTC a questo indirizzo.