Xiaomi potrebbe arrivare ufficialmente in Italia nel 2018

Xiaomi pronta a sbarcare in Italia dal prossimo 2018. E' quanto emerge da alcune indiscrezioni le quali dichiarano l'arrivo dell'azienda entro la fine di questo anno o per i primi mesi del prossimo. Una notizia che renderà felici tutti i possessori degli smartphone dell'azienda i quali odiernamente si ritrovano a dover acquistare i device direttamente dagli store cinesi o tramite negozi online affiliati perdendo in qualche modo garanzie dirette del produttore o smartphone in lingua cinese da dover obbligatoriamente "modificare" per poterne usufruire totalmente.

Secondo le informazioni Xiaomi sarebbe pronta a sbarcare nel nostro paese con un distributore ufficiale dal prossimo anno e questo chiaramente permetterebbe all'azienda di vendere ufficialmente anche in Italia i suoi smartphone. Nessuna informazione in merito a quale sarà il distributore scelto da Xiaomi per il nostro paese ma quello che realmente interessa sono le ripercussioni che lo sbarco dell'azienda cinese potrebbero crearsi nel mercato telefonico italiano.

Quello che ci si chiede a questo punto, se chiaramente venisse confermato l'arrivo di Xiaomi in Italia, è quale sarà il catalogo dei prodotti proposto per il nostro paese. L'azienda cinese potrebbe ad esempio proporre l'acclamato Xiaomi Mi A1 che ha ottenuto un grandissimo successo grazie agli store online affiliati e che sappiamo propone per la prima volta su di uno smartphone Xiaomi il sistema operativo Android One e non la personalizzazione della MIUI propria di Xiaomi.

Quali altri device venderà? Solo i top di gamma futuri? Solo gli smartphone con maggiore successo in Cina? Chiaramente ci si chiede anche come Xiaomi vorrà vendere i suoi smartphone in Italia ossia se permetterà la distribuzione solo in determinati store online ufficiali o se invece deciderà di proporli anche alle catene di negozi fisici di elettronica sparsi nel nostro territorio. Su Amazon sono già apparse alcune unità e questo indica che il produttore è vicino ad una svolta in tal senso.

Conosciamo bene ormai la storia dell'azienda cinese che in pochi anni dal nulla ha creato un vero e proprio impero degli smartphone, almeno nel proprio paese, riuscendo a sottostare solo ai colossi più importanti. La sua prima comparsa avvenne nel 2011 come giovane realtà industriale volenterosa e decisamente intraprendente la quale propose sul mercato il suo primo device: lo Xiaomi M1 che ricalcava l'hardware del momento con qualche particolarità interessante come la personalizzazione del sistema operativo la quale avrebbe da allora caratterizzato per sempre gli smartphone Xiaomi.

Il successo è oggi palese a tutti grazie ad un connubio di qualità sempre maggiore dei terminali ed il prezzo sempre aggressivo che poche altre realtà riescono a proporre. Il possibile sbarco in Europa da quello spagnolo all'ipotetico italiano di certo potrebbe portare l'azienda ad un nuovo inizio degno dei valori di Xiaomi.