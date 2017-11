Xiaomi Mi Mix 2, Redmi Note 5A e gli auricolari Xiaomi in offerta su TomTop

Tre prodotti di Xiaomi sono attualmente proposti in sconto limitato su TomTop. La società ha sede in Cina ma sta cercando di sbarcare progressivamente anche nei mercati occidentali suscitando l'interesse degli appassionati con prodotti all'altezza delle alternative della concorrenza, ma proposti a prezzi di listino molto interessanti. Xiaomi si è fatta conoscere principalmente con smartphone dal rapporto qualità-prezzo inavvicinabile, ma è stata anche capace di diversificarsi anche in altri mercati spaziando dai gadget per la casa ai mezzi di trasporto con notevole disinvoltura.

Ecco le offerte Xiaomi presenti su TomTop in questo momento.

Xiaomi Mi Headphones - Comprale su TomTop Prezzo: €32.67



Le Xiaomi Mi Headphones sono cuffie di qualità, soprattutto se confrontiamo le soluzioni tecniche ed estetiche al prezzo. Utilizzano la certificazione Hi-Res e possono essere collegate a qualsiasi dispositivo compatibile attraverso il Bluetooth.

Xiaomi Mi Mix 2 - Comprale su TomTop Prezzo: €442.89

Coupon: DSXMMX264



Xiaomi Mi Mix 2 è uno degli smartphone più belli e interessanti di questa generazione, grazie alla scocca posteriore dotata di materiali di qualità e al display privo di cornici su tre lati. È il successore dello smartphone che ha lanciato questa moda, che qui viene rifinita.