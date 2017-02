Wiko annuncia la nuova linea smartphone WIM e i nuovi Upulse al MWC 2017

Il MWC 2017 per Wiko è all'insegna non solo di nuovi smartphone ma addirittura di una nuova linea. Parliamo dei nuovi Wiko WIM e WIM Lite, top di gamma con comparto fotografico per risultati professionali e per un'esperienza video senza precedenti. L'azienda francese non si ferma però a questi due smartphone perché al MWC 2017 ha deciso di aggiornare anche la linea U range e di svelare i nuovi Upulse e Upulse Lite che saranno accompagnati da una serie di accessori come l'activity tracker WiMATE Lite, la smartband WiMATE Prime con display AMOLED ed infine gli auricolari WiSHAKE True Wireless, senza fili e abilitati ai comandi vocali.

WIKO WIM e WIKO WIM Lite

Il top di gamma della serie WIM di Wiko possiede un design in linea con gli smartphone attuali ma l'azienda francese ha deciso di puntare soprattutto sul comparto fotografico in questo senso riuscendo a ridurre al massimo il gap nei confronti delle altre aziende concorrenti.

In questo caso il nuovo Wiko WIM possiede due fotocamere posteriori RGB e Black&White con sensore Sony IMX258, entrambe da 13 megapixel, che accoppiate al Dual LED Tone Flash e ad un’apertura di f/2.0, vantano l’innovativa Qualcomm Clear Sight Technology e l’ottimizzazione firmata DxO, per consentire una migliore definizione degli scatti in qualsiasi condizione di luce. Un’esperienza dal risultato professionale completata dalla possibilità di salvare le immagini in formato RAW, conservandone la più alta definizione. Inoltre, per scattare selfie sempre perfetti, WIM propone una fotocamera anteriore da 16MP con LED Flash.

WIM sostiene l’eccellenza del comparto fotografico con la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 626 Octa-core da 2.2. GHz con 4GB di RAM, connettività 4G LTE Categoria 6, VoLTE e VoWiFi, sensore NFC. Disponibile inoltre il Bluetooth multipairing per associare fino a 4 device differenti simultaneamente.

Per il resto il nuovo device Wiko offre la possibilità di registrare video in 4K, anche in movimento, grazie allo stabilizzatore delle immagini e all’auto-zoom, ai quali si aggiungono le funzioni Slow Motion e Time Lapse, permettendo effetti di alta qualità. WIM vanta un display da 5.5" Full HD con tecnologia AMOLED, al fine di rendere immediatamente sullo schermo i colori vibranti ed intensi delle immagini catturate, con una elevata densità di 401 PPI.

Wiko WIM Wiko WIM Lite OS Android 7 Nougat Android 7 Nougat Display AMOLED 5.5" IPS 5" Risoluzione Full HD Full HD Processore Snapdragon 626 Octa-Core 2,2 GHz Snapdragon 435 Octa-Core 1,4 GHz RAM 4GB 3 GB Storage 32GB espandibile 16GB espandibile Fotocamere 13 MP+13MP

16 MP 13 MP

16 MP Connettività LTE Cat. 6

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth

NFC LTE Cat. 6

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth

NFC Batteria 3.200 mAh 3.000 mAh

Wiko WIM Lite invece possiede una fotocamera posteriore da 13 megapixel con Dual flash LED, la cui ottimizzazione è frutto della medesima collaborazione con Qualcomm e DxO, e una fotocamera anteriore da 16 megapixel per selfie perfetti anche in scarse condizioni di luce. Per il resto un display da 5" FULL HD IPS, un processore Qualcomm Snapdragon 435 Octa-Core da 1,4 GHz con 3GB di RAM e 16GB di ROM, connettività 4G LTE Categoria 6 ed una batteria da 3.000 mAh che consente un’autonomia ottimale dello smartphone.

Wiko WIM verrà distribuito in Italia a partire da Giugno ad un prezzo consigliato di 399.99€ nelle colorazioni Bianco, Nero e Gold con finiture Mat, Carbon e Chroming. Wiko WIM Lite invece verrà venduto in Italia a partire da Giugno ad un prezzo consigliato di 249.99€ nelle colorazioni Nero e Bianco con finiture Ultra Gloss e Mat.

Upulse e Upulse Lite

Upulse è un device concepito per l’esperienza quotidiana, non trascurando lo stile: si caratterizza infatti per la scocca in metallo spazzolato, disponibile nei 3 colori Anthracite, Silver e Rose Gold, con sensore d’impronte posizionato a filo sul retro. Possiede un display da 5.5” HD, un processore Quad-Core da 1.3 GHz, con 3GB di RAM per una performance multimediale veloce e reattiva ed una memoria interna da 32GB o 64GB di ROM, entrambe espandibili fino a 128 GB con MicroSD.

La fotocamera posteriore da 13 megapixel assicura ottimi scatti e video perfetti, grazie anche alla funzione Auto-scene Detection, che ottimizza la qualità delle immagini adattandosi automaticamente a differenti condizione di luce. Presenta inoltre una fotocamera anteriore da 8 megapixel con Selfie Flash e filtri live, che garantisce una risposta veloce e immediata, grazie alla possibilità di immortalare i propri selfie utilizzando come comando il sensore d’impronte

Wiko Upulse Wiko Upulse Lite OS Android 7 Nougat Android 7 Nougat Display 5,5" 5,2" Risoluzione HD HD Processore Quad-core 1,3 GHz Quad-Core 1,3 GHz RAM 3 GB 3 GB Storage 32/64GB 16GB Fotocamere 13 MP

8 MP 13 MP

8 MP Connettività LTE LTE Batteria 3.000 mAh 3.000 mAh

Per gli utenti che prediligono uno smartphone con dimensioni più contenute ma che ovviamente non vogliono rinunciare alle ottime caratteristiche tecniche di Upulse, Wiko propone la versione Upulse Lite, che presenta un display da 5.2” HD nella stessa scocca in metallo di Upulse, mantenendo il medesimo assetto nel comparto fotografico e la memoria interna da 16GB espandibile con MicroSD, in questo caso associata a 3GB di RAM.

Wiko WiMATE Lite, WiMATE Prime e WiSHAKE

Oltre agli smartphone, Wiko, ha deciso di presentare anche una serie di accessori proprio da abbinare ai device telefonici. In questo caso abbiamo WiMATE Lite, una smartband colorata e impermeabile, quindi WiMATE Prime che con il proprio display a colori AMOLED e sensore PPG permetterà l'uso anche ai più sportivi. Infine Wiko WiSHAKE, un paio di cuffie wireless con comandi vocali e custodia power bank.

Colorato, leggerissimo e discreto, il nuovo activity tracker WiMATE Lite sembra essere il compagno ideale per monitorare le proprie attività quotidiane e i progressi registrati ad ogni allenamento. Consente la ricezione di notifiche grazie a un pratico LED multifunzionale, alla funzione vibrazione e soprattutto resiste a 3 ATM e l'autonomia fino a sei mesi.

Per chi desidera un assistente personale decisamente multitasking, Wiko propone WiMATE Prime, lo smartband del brand francese nella sua versione più evoluta. Grazie al display con tecnologia AMOLED a 16 milioni di colori, più grande e luminoso, e al sensore PPG che monitora automaticamente il battito cardiaco 24 ore su 24. Dotato di un sistema GPS che permette di tracciare il proprio percorso durante l’attività fisica, il nuovo smartband Wiko garantisce una resistenza all’acqua fino a 3 ATM e un’autonomia fino a 5 giorni.

I nuovi auricolari WiSHAKE True Wireless hanno un design compatto ed elegante e assicurano fino a dieci ore di uso no-stop. Semplici da utilizzare grazie ai pratici comandi integrati e all’elegante custodia che si trasforma in un power-bank da 450 mAh, consentendo di ricaricare gli auricolari in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda Wiko WiMATE Lite la sua disponibilità sarà a partire dal mese di giugno ad un prezzo consigliato di 49.99€. Per quanto riguarda invece WiMATE Prime sarà in vendita dal mese di giugno ad un prezzo 169.99€ ed infine le nuove cuffie Wiko WiSHAKE saranno vendute anche queste a partire da giugno ad un prezzo di 79.99€.