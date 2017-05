Vodafone è la rete internet mobile più veloce in Italia. Il report OpenSignal premia l'operatore rosso

OpenSignal, azienda anglo-statunitense leader nel controllo della copertura delle reti internet mobile, ha effettuato una scansione della situazione attuale delle reti in Italia classificando gli operatori in tutte le zone della penisola. Una fotografia che ha visto come miglior operatore al momento per connessione a banda larga e ultralarga in mobilità Vodafone che al momento riesce a raggiungere risultati ottimali ben al di sopra degli altri concorrenti. Un risultato che premia l'operatore rosso e che soprattutto permette di capire quale sia al momento lo stato della connettività nel nostro paese.

Vodafone conferma dunque il suo primato assoluto permettendo agli utenti di poter contare su di una rete estesa e soprattutto veloce in mobilità sia in 4G/LTE che in 3G. OpenSignal dichiara una velocità di trasferimento dati media pari a 40 Mbps con prestazioni ben al di sopra della media definite addirittura "impressionanti" dalla società di ricerca. Oltretutto il segnale 4G/LTE di Vodafone riuscirebbe ad essere presente e ricevibile per oltre il 78% del tempo complessivo di connessione degli utenti che hanno utilizzato l'applicazione specifica per la ricerca. Un risultato superiore al 73% ottenuto invece con la stessa applicazione ma con TIM.

Al momento della ricerca gli altri operatori sembrano arrancare o comunque non avere i medesimi interessanti risultati degli altri. La fusione tra 3 Italia e Wind non ha ancora dato i suoi frutti in termini di prestazioni anche se è chiaro che i lavori di potenziamento della rete arriveranno probabilmente nei prossimi mesi anche se la gestione della rete riarrà ancora separata. A livello di risultati, OpenSignal, pone Wind all'ultimo posto della graduatoria con con una connettività 4G/LTE fruibile solo per il 43.7% e addirittura che non riesce a superare i 16,7 Mbps.

La classifica sulla qualità della rete italiana di OpenSignal è stata resa possibile grazie a dati provenienti da una specifica applicazione installata sugli smartphone. Sono state effettuate oltre 1,2 miliardi di misurazioni raccogliendo quasi 85.000 rispondenze di utenti durante tutto l'arco del primo trimestre 2017 permettendo dunque di avere un chiaro quadro della situazione nella penisola italiana.