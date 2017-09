UmiDigi Crystal 4 senza cornici, e altri 3 smartphone in sconto su TomTop

Il portale di e-commerce TomTop offre quattro smartphone dalle caratteristiche diverse ad un prezzo che parte da circa 107 euro sino ad arrivare a poco più di 180 euro. Sono dispositivi che non raggiungono l'attenzione ai dettagli di un Samsung Galaxy S8, né intendono rivaleggiare con il nuovo iPhone X. Tuttavia con una spesa irrisoria consentono di portarsi a casa un telefono cellulare affidabile con funzionalità smart e il sistema operativo Android. Alcuni fra i modelli in offerta sono addirittura border-less o tri-bezel-less, altri standard ma con hardware più performante.

UmiDigi Crystal 4 viene proposto a 131,03 euro utilizzando il coupon DSUMCRT. Si tratta di un dispositivo con design di tipo tri-bezel-less, quindi le cornici sono ridotte su tre lati, mentre il display è un Full HD da 5,5 pollici. Sotto la scocca adotta un processore MediaTek octa-core, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, e una coppia di fotocamere da 13+5 e 5 MP. La batteria è infine da 3.000 mAh. Se vuoi comprare UmiDigi Crystal 4 clicca qui.

Fra i border-less abbiamo HomTom S8, che si rifà allo stile dell'S8 di Samsung. Utilizza però un display da 5,7 pollici a risoluzione 1440x720 pixel (derivata dallo standard HD) con rapporto prospettico di 18:9. Il processore è anche in questo caso un MediaTek octa-core, e la fotocamera posteriore è doppia anche qui con sensori da 16 e 5 MP. La fotocamera anteriore sfrutta invece un sensore da 13 MP. Clicca qui per prenotarlo: costa 134,39 euro con il coupon DSHTS82.

Altri modelli in offerta su TomTop sono LeTV LeEco Le S3 (compralo qui in offerta lampo), un dispositivo con cornici tradizionali, ma a soli 107,49 euro offre uno schermo da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, processore deca-core, 4 GB di RAM e memoria interna da 32 GB. La scocca è in metallo e c'è anche la ricarica rapida per la batteria da 3.000 mAh.

L'ultimo smartphone è Elephone P8, costa 185,75 euro (compralo qui) e offre processore MediaTek Helio P25, fotocamere da 21 e 16 MP, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Un ottimo dispositivo di fascia medio alta (il display è sempre da 5,5 pollici a risoluzione Full HD) ad un prezzo tipico della fascia medio bassa.

Importante: Ricordiamo che gli sconti potrebbero variare nel tempo o terminare con l'esaurimento delle scorte.