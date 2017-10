Ulefone Mix, al via le prevendite con uno sconto di 30 dollari

E' partita ufficialmente la fase di prevendita globale dello smartphone Ulefone MIX: dalla giornata di oggi, 5 ottobre, sarà possibile prenotarlo al prezzo di 139,99 dollari - ovvero scontato di 30 dollari rispetto al prezzo ufficiale. Ma l'offerta è limitata solamente a 3000 pezzi in tutto il mondo!

Ispirato dal più celebre Mi MIX di Xiaomi, Ulefone Mix è caratterizzato da un'impostazione estetica che l'azienda descrive come "tri-bezel-less": eliminate le cornici tranne per la parte inferiore dove trova posto il sensore di impronte digitali. A protezione del display un vetro Gorilla Glass 3. Pur equipaggiato con un display da 5,5 pollici, l'assenza delle cornici rende il telefono più compatto e agevole da riporre in tasca o nella borsetta.

Sotto la scocca si trova il SoC MediaTek MT6750T octa-core, abbinato a 4GB di RAM e 64GB di spazio di storage interno, che può essere espanso fino a 256GB. Ulefone Mix è inoltre provvisto di modulo fotocamera posteriore doppio da 13MP e 5MP che permette di scattare fotografie con effetto bokeh, mentre sulla parte anteriore si trova un modulo da 13MP per selfie di altissima qualità. La batteria è da 3300mAh, ideale per assicurare tranquilla operatività giornaliera anche nel caso di uso intensivo. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat.

Nel periodo di prevendita oltre allo sconto di 30$ verrà omaggiata anche una gift bag del valore di 20$. Il termine del periodo di prevendita è l'11 ottobre, quando Ulefone Mix sarà commercializzato al prezzo di 169,99 dollari.