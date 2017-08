Ulefone Armor 2, lanciato ufficialmente lo smartphone rugged a basso costo

Ulefone Armor 2 è stato lanciato ufficialmente, con il debutto della prevendita avvenuto lo scorso 15 agosto e, fino al 22 agosto, sarà possibile acquistare il dispositivo con diversi vantaggi. Registrandosi al sito ufficiale infatti sarà possibile ricevere diversi coupon, gift bag e partecipare a sconti di varia natura. Ulefone Armor 2 sarà venduto nei prossimi giorni a 259,99 dollari, mentre a partire dal 23 agosto il prezzo salirà a 299,99 dollari.

Si tratta di uno smartphone rugged, quindi resistente ad urti, cadute, liquidi e polvere. Il dispositivo viene commercializzato con la certificazione IP-68, che ne garantisce il funzionamento anche se immerso sotto 1,5 metri d'acqua per un'ora. La struttura esteriore è rinforzata per resistere alle cadute, mentre le zone di contatto fra le varie superfici sono rivestite con materiale impermeabile per evitare l'introduzione di liquidi. Capsula telefonica, microfono e speaker, che devono rimanere esposti all'esterno, vantano un rivestimento per resistere alle immersioni.

La scocca è realizzata in policarbonato rinforzato e metallo, mentre il display è protetto da una superficie di Gorilla Glass 3. Il design rialzato per il fronte e il retro e gli inserti protettivi negli angoli forniscono una protezione a 360° al dispositivo, che può inoltre sopportare temperature estreme con un range di funzionamento che va dai -40°C agli 80°C. Il dispositivo è particolarmente curato non solo per quanto riguarda la scocca, ma anche per quello che questa cela al suo interno. Lato hardware troviamo infatti componentistica di fascia medio-alta.

Il SoC integrato è un MediaTek Helio P25 octa-core da massimo 2,6 GHz, supportato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Il display è invece da 5 pollici, a risoluzione Full HD con una densità dei pixel di 441 PPI, e non manca neanche il sensore di impronte, di tipo ultra-rapido, che consente di sbloccare il dispositivo in 0,1 secondi. Sono due i moduli fotografici presenti sul dispositivo: il principale utilizza un sensore da 16 MP, mentre quello anteriore fa affidamento ad una fotocamera da 13 Megapixel. Si può scattare anche sott'acqua grazie al tasto dedicato.

Come ogni rugged che si rispetti, Ulefone Armor 2 implementa una grossa batteria da 4.700 mAh, particolarmente generosa rispetto al display integrato. La compagnia dichiara un'autonomia operativa di due giorni con un uso pesante del dispositivo, e un tempo di ricarica da 0 al 100% in solamente due ore grazie alla tecnologia di ricarica rapida PE+2.0. Lungo la scocca sono presenti inoltre sei tasti fisici: accensione/spegnimento, PTT, due per la selezione del volume, uno per lo scatto fotografico, SOS. Non mancano barometro, giroscopio, NFC.

Ulefone Armor 2 utilizza inoltre una versione di Android 7.0 Nougat priva di personalizzazioni pesanti, e sarà disponibile in due colori: dark gray e oro. Se interessati alle offerte lancio della compagnia potete recarvi sul sito ufficiale, mentre qui trovate maggiori informazioni sul dispositivo.