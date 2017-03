Tinder Select: ecco la versione segreta dell'app per incontri usata solo dai VIP

Tinder Select è la nuova sezione "privata" del social network per incontri accessibile solo a pochi intimi e soprattutto solo a coloro che riscuotono molto successo, ai cosiddetti VIP. Secondo le indiscrezioni riportate da TechCrunch, gli sviluppatori della piattaforma sarebbe all'opera da circa sei mesi su di una sezione completamente segreta a cui avrebbero accesso solo personaggi selezionati e con un certo "bagaglio" di notorietà. Questo spiegherebbe, in effetti, il motivo per cui i personaggi famosi da sempre presenti sugli altri social network non siano mai apparsi pubblicamente sull'applicazione di Tinder anche se gli stessi ammettono di utilizzarla spesso, magari anche solo per gioco.

Il funzionamento di Tinder Select essenzialmente è molto simile a quello del Privè in una discoteca o in un locale. Gli utenti con profili professionali importanti come amministratori delegati, o magari nomi noti della TV o del calcio possono accedere al menu alternativo presente direttamente in-app e visibile solo a questi ultimi. Nessuna applicazione a sé stante ma una vera "matrioska" all'interno dell'applicazione ufficiale.

Al momento non è chiaro come vengano effettuate realmente le selezioni per accedere a questo menu segreto. Oltretutto la fonte di TechCrunch ha dichiarato che l'accesso è possibile anche a "celebrità e persone molto attive ed apprezzate su Tinder" e in questo caso non è dato sapere come debba intendersi questo tipo di valutazione. Si sa però che chiunque riesca ad avere accesso al Tinder Select ha la possibilità di invitare un'altra persona che a sua volta potrà fare lo stesso. A livello grafico la sezione "Select" sembrerebbe distinguersi rispetto a quella standard per una colorazione blu acceso ben diversa dal classico arancione con un funzionamento quanto mai simile per le due versioni.