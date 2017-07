Su TomTop due smartphone Letv LeEco in forte sconto solo per un periodo limitato

Sul noto portale di vendite online, TomTop, giungono in promozione due smartphone Letv LeEco che permettono di ottenere a prezzi decisamente vantaggiosi device interessanti per quanto concerne le specifiche tecniche ma anche e soprattutto il design. Parliamo di Le 2 X520 e di Le Max X820 che per un periodo limitato ma anche per poche unità disponibili possono venire acquistati a prezzi a partire da soli 108€. Vediamo nei dettagli le specifiche tecniche dei due smartphone.

Letv LeEco Le Max 2 (X820) è senza dubbio il device più performante tra i due e quello che permette di ottenere un prodotto top di gamma per quanto concerne le sue specifiche tecniche. In questo caso lo smartphone possiede un corpo realizzato completamente in alluminio resistente e capace di donare un aspetto decisamente premium. Presente un display da 5.7 pollici con risoluzione 2K ossia di 2560x1440 pixel, un processore Snapdragon 820 con un clock da 2.15GHz assistito da 6GB di RAM e da una memoria interna di 64GB espandibili comunque con una microSD.

A livello multimediale presente al posteriore una fotocamera da 21MP con autofocus e Flash LED mentre all'anteriore presente una cam da 8MP per scatti selfie di qualità. Oltre alla classica connettività di ultima generazione presente anche una batteria da 3.100 mAh.

Il Letv LeEco Le Max 2 viene venduto su TomTop ad un prezzo davvero incredibile di soli 214,35€ con spedizione dal magazzino tedesco e dunque senza dover incorrere in spese di dogana.

Letv LeEco Le 2 (X520) è invece un device meno performante del precedente ma con un rapporto qualità/prezzo incredibile. Lo smartphone infatti possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con un display IPS da 5.5 pollici in risoluzione Full HD. A tutto questo viene aggiunto un processore Qualcomm Snapdragon 652 che possiede un clock fino a 1.8GHz, quindi una GPU Adreno 510 e 3GB di RAM.

Lo storage interno è invece di 32GB che non potrà essere espansa con una MicroSD. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 16MP con apertura focale f/2.0 mentre per quanto riguarda la cam anteriore presente una 8MP con apertura focale f/2.2. Infine batteria da 3000 mAh con il supporto alla ricarica veloce e la presenza di un sensore per le impronte digitale per uno sblocco sempre in sicurezza.

Il Letv LeEco Le 2 viene venduto su TomTop ad un prezzo di soli 108.18€ dal magazzino cinese In questo caso scegliendo la spedizione Standard non si dovrebbe incorrere in costi ulteriori di dogana anche se Hardware Upgrade non si assume alcuna responsabilità in tal senso.