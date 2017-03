Spotify e Waze insieme per migliorare l'esperienza di ascolto in auto

Ascoltare la musica su Spotify e ottenere le precise indicazioni stradali da Waze tutto in un'unica applicazione. E' l'idea venuta ai due colossi di musica in streaming e di mappe stradali che si sono accordati in una reciproca partnership per rendere più facile e divertente i vari tragitti casa-lavoro o magari il viaggio delle ferie. Al momento questa nuova integrazione sarà disponibile solo per gli utenti Android che dunque potranno ascoltare la propria musica preferita su Spotify e allo stesso tempo seguire le indicazioni stradali di Waze.

La nuova funzionalità permetterà dunque agli utenti di iniziare la navigazione con Waze direttamente dall'applicazione di Spotify e viceversa. Sì, avete capito bene, senza interruzioni sarà possibile navigare verso la destinazione prestabilita rimanendo sempre all'interno dell'applicazione di Spotify e continuando dunque a scegliere e ascoltare le playlist personali durante l'intero viaggio. Tutto in una schermata e dunque tutto in piena sicurezza. Ed è proprio questo il punto: Spotify e Waze vogliono rendere il più possibile sicuro ogni spostamento in auto per i passeggeri senza però rinunciare alla comodità di un navigatore "open source" come Waze o l'ascolto dei brani preferiti di Spotify.

In concomitanza con il lancio di questa nuova collaborazione, il colosso della musica di streaming Spotify, ha realizzato addirittura una playlist proprio per i viaggi in auto. Classic Road Trip Song è il suo nome e tutti gli utenti del servizio potranno ascoltarla direttamente nella propria auto durante i futuri viaggi. "E' il modo più piacevole e più intelligente per ascoltare la musica mentre si guida" ha detto Spotify.