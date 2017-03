Smartphone sotto i 100 Euro, selezione su TomTop

Costringono a qualche compromesso sul versante delle prestazioni o della qualità video ma permettono di compiere la maggior parte delle operazioni compatibili con Android. In questa pagina vi proponiamo una selezione di 5 smartphone Android sotto i 100 Euro disponibili all'acquisto su TomTop. Naturalmente non sono paragonabili a un top di gamma, tuttavia con una spesa irrisoria danno accesso all'intero mondo Android e al suo ecosistema di app. E uno di questi, Cubot Rainbow 2 disponibile in prevendita, ha anche Android 7.0 Nougat preinstallato.

Cubot Rainbow 2 è uno smartphone con display da 5 pollici a risoluzione HD e sistema con doppia fotocamera (13+2MP) e flash LED sul lato posteriore. Supporta due schede SIM in dual-standby e una scheda di memoria esterna per espandere i 16GB di storage integrato. Lato hardware troviamo un processore MediaTek quad-core e 1GB di RAM, mentre ad alimentare il tutto c'è una batteria da 2.350 mAh. Il dispositivo viene proposto in preordine fino al 25 marzo, data in cui partiranno le prime consegne. Il prezzo nella fase di prevendita iniziale è di soli 62,03 Euro spedito dalla Cina.

HomTom HT30 ha un display leggermente più ampio con una diagonale da 5,5 pollici. La risoluzione video supportata è anche in questo caso la HD (720p) con vetro con angolo stondato. Presente lungo la scocca posteriore un sensore di impronte digitali, mentre sul piano hardware troviamo un processore MediaTek MT6580 coadiuvato da 1 GB di RAM e 8GB di storage espandibile via micro-SD. La batteria è da 3.000 mAh e anche in questo caso è previsto il supporto al Dual-SIM Dual-Standby. Il prezzo di pre-vendita è di 56,39 Euro con le prime spedizioni previste per il 16 marzo.

Il terzo modello è l'Oukitel U7 Max con display ancora una volta da 5,5 pollici a risoluzione HD. Il processore integrato è un MediaTek MTK6580A, quad-core, che viene supportato da 1GB di RAM e 8GB di storage espandibile fino a 32GB. Le fotocamere sono da 8 e 2 megapixel, mentre ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 2.500 mAh. Un dato sotto tono rispetto ad altri dispositivi con diagonale simile per il display, ma in questo caso la batteria è rimovibile. Il prezzo di prevendita è di 61,09 Euro, con le spedizioni che partiranno dal 6 marzo.

Oukitel C5 Pro è uno smartphone da 5 pollici con risoluzione HD, processore MediaTek MTK6737 quad-core da 1,3GHz, 2GB di RAM e 16GB di storage espandibile, alimentato da una batteria da 2.000 mAh rimovibile. Anche in questo caso troviamo la compatibilità con due SIM, attive contemporaneamente, e fotocamere da 5 e 2 megapixel. Disponibile in tre varianti di colore differente, il dispositivo viene proposto ad un prezzo di 70,49 Euro con spedizione gratuita dalla Cina che verrà effettuata ad un massimo di 24 ore dall'ordine.

L'ultimo smartphone della nostra selezione è l'uleFone U008 Pro, con display da 5 pollici a risoluzione HD, Android 6.0 Marshmallow e fotocamere da 8 e 5 megapixel. Lo smartphone utilizza un processore MediaTek MTK6737 quad-core da 1,3GHz con 2GB di RAM e 16GB di storage integrato che può essere espanso via microSD. Anche in questo caso è prevista l'installazione di due SIM funzionanti contemporaneamente, mentre la scocca posteriore è in alluminio unibody. Il costo è di 84,59 Euro, che diventano 75,19 Euro con il codice coupon SDX008PRO.

Sono tutti smartphone senza troppe pretese, ideali per utenti poco esigenti che si stanno introducendo per la prima volta al mondo Android. Il costo del resto è molto appetibile per tutti i modelli presi in esame, ma è chiaro che non bisogna aspettarsi le prestazioni e l'affidabilità tipiche di prodotti più costosi.