Sharp potrebbe battere tutti con il suo display OLED con il 100% di superficie utilizzabile

L'ultima moda degli smartphone è quella di ottenere un display il più possibile utilizzabile ossia con la maggiore percentuale di superficie da poter usare. In questo caso il nuovo Samsung Galaxy S8 e s8+ hanno colto in pieno tale moda con i propri "Infinity Display" che posseggono un aspect ratio di 18.5:9 e che vedono a scomparsa quasi totale delle cornici. In questo caso anche il nuovo iPhone 8 di Apple ma anche il nuovo Galaxy Note 8 sempre di Samsung dovrebbero seguire tale strada con display OLED sempre più estesi sulla parte anteriore. Sharp però sembra pronta a battere ogni record e ogni produttore con un nuovo smartphone in arrivo probabilmente il prossimo 17 luglio.

In questo caso le indiscrezioni provenienti direttamente dalla Cina si indirizzano tutte verso la presentazione di un nuovo terminale caratterizzato dalla totale assenza delle cornici o dei bordi con il raggiungimento addirittura del 100% di usabilità da parte dell'utente. Questo permetterebbe a Sharp di essere realmente la prima a presentare un device del genere con un rapporto schermo/corpo superiore agli attuali Xiaomi Mi MIX o anche ai Galaxy S8 e S8+ già in commercio.

Chiaramente questa scelta di Sharp non sorprende poi troppo visto che proprio l'azienda aveva stuzzicato il mercato nel 2014 con il primo smartphone con lo schermo dalle cornici inesistenti. Era lo Sharp AquosCrystal e seppure non aveva trovato grosso riscontro sul mercato, soprattutto per un comparto tecnico non elevato, di certo aveva destato scalpore l'adattamento di un display senza cornici su tre lati del corpo.

In questo però Sharp stessa sembra aver imparato la lezione e il nuovo smartphone che di certo passerà alla storia per la novità e il record del display potrebbe comunque giocarsela anche da un punto di vista hardware con la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 660 affiancato da 6GB di RAM, 64GB di spazio interno e appunto il display da 5.5 pollici dalla risoluzione di 2048x1080 pixel. Interessante anche a livello multimediale con una doppia fotocamera al posteriore da 12 MP ed una all'anteriore da 8MP.