Remix OS in arrivo anche sugli smartphone entro la fine del 2017. Aperta la sfida a Windows 10 Continuum

Remix OS, il sistema operativo che ha permesso di utilizzare Android su vecchi PC, arriverà anche su smartphone. Sì perché i tre ex ingegneri di Google hanno deciso di portare ad un livello superiore il proprio progetto e soprattutto permettere a tutti gli utenti, soprattutto a quelli residenti in zone disagiate, di ottenere sul proprio device mobile una "custom ROM" che potrà essere trasfigurata anche su PC con il semplice collegamento al monitor. Un'idea già vista e sperimentata da Microsoft con Windows 10 Continuum ma che non ha trovato poi grande successo a causa del mortorio di smartphone con Windows 10 Mobile.

Jide invece vuole cercare di accontentare anche gli utenti meno esigenti permettendogli un'esperienza d'uso di Android anche su PC senza però avere essenzialmente un PC. In questo caso il nuovo progetto prende il nome di Remix Singularity e darà la possibilità agli utenti in possesso di uno smartphone di ritrovarsi in possesso di uno strumento efficace anche per un'esperienza desktop. Basterà quindi scaricare e flashare la ROM Custom realizzata ad hoc da Jide sul proprio smartphone e collegare lo stesso al monitor. In maniera del tutto automatica ci si ritroverà un vero e proprio sistema operativo desktop derivante da quello mobile ma del tutto funzionante.

A livello tecnico gli sviluppatori di Remix OS hanno pensato di creare la ROM per lo smartphone il più possibile vicina alle ROM stock di Android in modo tale da permettere ottima fluidità anche con dispositivi non troppo preformanti e soprattutto per riuscire a replicare senza troppe problematiche il sistema su desktop. Al momento gli ex ingegneri di Google permetteranno di installare il proprio Remix OS su Nexus 5X e 6P e la data di uscita del nuovo sistema non è stata ufficialmente delineata anche se le indiscrezioni parlano di un rilascio entro quest'anno.

Remix OS sta realizzando numeri importanti con il proprio sistema per desktop grazie alla facilità di installazione su PC ma anche e soprattutto grazie al suo essere leggero, semplice ed immediato. Ha permesso ad utenti di riattivare PC vetusti che con Windows non avevano alcuna possibilità di funzionamento mentre con il nuovo Remix OS posso essere utilizzati senza alcun problema. Jide vuole rendere possibile tutto ciò anche a chi non possiede un vero e proprio PC ma ha uno smartphone.