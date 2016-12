Nuova beta di Nougat per OnePlus 3T, Data Saver e alcuni piccoli bug fix

One Plus ha rilasciato nel corso delle ultime ore un aggiornamento della beta di Android 7 Nougat per il proprio One Plus 3. Si tratta di una release minore che contiene solamente una importante novità insieme ad una serie di piccole correzioni di bug e ottimizzazioni.

Aggiornando il proprio One Plus la feature più importante che si ottiene è senza dubbio l'algoritmo per il risparmio dei dati detto appunto Data Saver, che permette di risparmiare buona parte del quantitativo di dati previsti dal proprio piano mensile.

I bug corretti, invece, comprendono alcuni piccoli imprevisti riscontrabili con lo sblocco del terminale quando il telefono è in modalità portrait, insieme ad un bug che riporta il telefono al tema di default ogni volta che lo stesso viene riavviato.

Con questo aggiornamento One Plus ha anche migliorato le performance del proprio prodotto, la velocità del Wi-Fi, il consumo di batteria, la velocità di sblocco tramite sensore per il riconoscimento delle impronte e la qualità degli screenshot. Gli utenti proprietari di One Plus hanno infatti ora la possibilità di effettuare uno screenshot di una intera pagina lunga come quelle di un browser.

La release finale di Nougat che è in corso di preparazione per One Plus 3 come per il più veloce One Plus 3T, sarebbe dovuta essere rilasciata entro la fine del 2016 ma è ormai evidente che One Plus, salvo sorprese dell'ultima ora, non potrà mantenere la propria parola. Siamo comunque convinti che se non sarà entro la fine di quest'anno non passerà sicuramente molto dall'inizio del prossimo 2017 prima del rilascio ufficiale dell'aggiornamento.