Malware Android: attenzione al nuovo FalseGuide presente nel Play Store. Ecco come riconoscerlo

Un nuovo virus ha colpito gli utenti Android. In questo caso parliamo di un nuovo malware scoperto da alcuni esperti di sicurezza informatica di Trend Micro presente all'interno del Play Store in molteplici applicazioni. Il malware sembra aver colpito in pochissime ore già oltre 2 milioni di utenti Android sia su smartphone che su tablet. FalseGuide, questo il nome del malware in questione, è stato già segnalato a Google che recepita la notizia si è messa già a lavoro per eliminare le applicazioni infette pronte a "distribuire" il virus agli utenti.

Gli esperti hanno dichiarato come sia semplice venire infettati dal nuovo virus FalseGuide. Basta, infatti, semplicemente scaricare dallo Store di Google alcune applicazioni infette per ritrovarsi nello smartphone o nel proprio tablet il virus. Gli hacker russi che lo hanno realizzato sembra che avessero intenzione di creare una sorta di botnet ossia un sistema pronto a controllare ogni parametro del dispositivo contagiato per realizzare poi attività malevoli.

Realizzare questo tipo di software risulta relativamente semplice, in quanto basta "rubare" delle guide già presenti sul web, integrare all’interno il codice malevolo e rilasciarle sul Play Store. Il pubblico a cui interessa applicazioni del genere è molto ampio ma spesso risulta molto giovane e inesperto. È proprio questa inesperienza che potrebbe aver portato molti utenti ad accettare di abilitare i permessi da amministratore richiesti al primo avvio e dunque divenire vittime del malware.

Come fare per riconoscerle e non installarle? La lista delle applicazioni che gli hacker russi hanno infettato risulta quanto mai lunga ed è possibile trovare malware soprattutto in guide o tutorial per molti giochi famosi come Pokémon Go, Spider-Man, FIFA 17, LEGO City, Asphalt 8 ma anche Injustice Gods e molti altri. In questo caso l'unica cosa da fare per proteggersi da tali situazioni è quella di evitare di scaricare le applicazioni che hanno come sviluppatori Anatoly Khmelenko, Sergei Vernik, e Nikolai Zalupkin gli autori appunto del malware FalseGuide.