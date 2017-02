LG X Power 2 è ufficiale. Entry level con Android 7.0 Nougat e batteria da 4.000 mAh

LG ufficializza il nuovo X Power 2: lo smartphone entry level con specifiche tecniche decisamente interessanti soprattutto per tutti coloro che cercano ottime autonomie ed un sistema operativo all'ultima release. Tutto questo è X Power 2, un dispositivo che sembra rappresentare una buona fetta di mercato per l'azienda che continua dunque a battere forte in questa fascia e soprattutto con questa serie.

In questo caso il nuovo X Power 2 possiede un display da 5.5 pollici dalla risoluzione HD In-Cell quindi un processore da 1.5GHz a otto core, 1.5 o 2 GB di RAM in base alla versione ed una memoria interna da 16 GB espandibili con microSD fino a 2TB. Presente il modulo LTE 4G per la connessione veloce come anche il Wi-Fi (802.11 b/g/n) ed il Bluetooth 4.2 a risparmio energetico.

A livello multimediale il nuovo LG X Power 2 viene ufficializzato con una fotocamera da 13 megapixel e LED Flash mentre per l'anteriore presente una cam da 5 megapixel con wide angle e anche qui il Flash LED. Ma ciò che renderà decisamente interessante questo smartphone a molti è senza dubbio la batteria da 4.000 mAh che secondo le dichiarazioni della casa potrà permettere addirittura due giorni di autonomia grazie anche al display non troppo risoluto. Oltretutto il nuovo LG X Power 2 potrà riprodurre video per oltre 15 ore ininterrottamente o magari realizzare addirittura 18 ore di navigazione su web.

Il nuovo LG X Power 2 verrà venduto con Android 7.0 Nougat, una notizia decisamente interessante visto che per smartphone di questa fascia difficilmente si riesce ad ottenere l'ultimo aggiornamento del sistema operativo già in uscita. Al momento il dispositivo verrà commercializzato da subito in America latina ma farà la sua comparsa nei prossimi giorni al MWC 2017 di Barcellona e successivamente verrà venduto anche in Italia.