LG serie K arriva in Italia. Ecco i tre nuovi K4, K8 e K10 con batterie, fotocamere e design migliorato

La nuova serie K di LG arriva ufficialmente in Italia. I nuovi LG K10, K8 e K4 saranno disponibili nei prossimi giorni in tutti i negozi italiani con prezzi a partire da 119.90€ a salire fino a 199.90€ in base alle varie configurazioni. Tre smartphone che rinnovano completamente la fortunata serie K che LG aveva lanciato durante lo scorso anno e che aveva catturato l'attenzione di molti utenti. In questo caso i nuovi smartphone si propongono con un design rivisto e soprattutto caratteristiche tecniche migliorate in ogni componente.

[HWUVIDEO="2246"]LG K10 e i suoi fratelli dal vivo al CES[/HWUVIDEO]

Il top di gamma della serie sarà il nuovo LG K10, uno smartphone pensato per tutti gli utenti che vorranno sfruttare al massimo la fotocamera per scatti di qualità. Tutto quanto grazie alla fotocamera da 13 megapixel con HDR che dunque permetterà di cogliere ogni attimo della propria vita. Presente anche un display IPS da 5.3 pollici HD che vuole lasciare un prezzo quanto mai concorrenziale ma comunque di qualità vista anche la finitura 2.5D del vetro che rende elegante lo smartphone.

K10 (2017)

Display: IPS 5.3 pollici HD con vetro smussato 2.5D

Processore: Octa-Core da 1.5GHz

Fotocamera: 13MP / 5MP frontale con grandangolo 120°

Memoria: 2GB RAM / 16GB espandibile con MicroSD

Batteria: 2,800mAh rimovibile

Sistema Operativo: Android™ 7.0 Nougat

Spessore: 7.9mm

Peso: 144g

Rete: 4G LTE Cat. 6

Connettività: Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 4.2 / USB2.0 / NFC

Colori : Black / Gold

Altro: HDR, Selfie con un gesto

PREZZO consigliato di 199.90€

Il nuovo LG K8 invece è stato pensato per coloro che cercano un dispositivo più compatto nelle dimensioni senza però rinunciare a prestazioni interessanti per la fascia di prezzo dello smartphone. Ecco che il device possiede un display HD da 5 pollici, con fotocamera da 13 megapixel con funzione HDR e selfie cam da 5 megapixel.

K8 (2017)

Display: IPS 5 pollici HD con vetro smussato 2.5D

Processore: Quad-Core da 1.4GHz

Fotocamera: 13MP / 5MP frontale

Memoria: 1.5GB RAM / 16GB espandibile con MicroSD

Batteria: 2,500mAh rimovibile

Sistema Operativo: Android™ 7.0 Nougat

Spessore: 8mm

Peso: 144g

Rete: 4G LTE Cat. 4

Connettività: Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 4.2 / USB2.0 / NFC

Colori : Titan / Gold

Altro: HDR, Selfie con un gesto

PREZZO consigliato di 159.90€

Infine sarà disponibile anche il nuovo LG K4, il più piccolo ed anche il meno costoso della serie, che permetterà di ottenere ad un prezzo decisamente interessante un piccolo smartphone con display da 5 pollici, profilo di soli 7.9mm e fotocamere da 5 megapixel.

K4 (2017)