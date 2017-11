iOS è ancora il sistema operativo più sicuro, parola di Nokia

Nokia, come ogni anno, ha presentato il suo rapporto "Threat Intelligence" dove realizza il punto sulla sicurezza dei dispositivi mobile analizzando le tendenze generali e le statistiche relative alle infezioni da malware durante il corso dell'anno 2017. Il sistema esamina il traffico di rete per quanto concerne i malware, i tentativi di exploit e le attività di hacking. Ciò consente al sistema di determinare con precisione i livelli di infezione e profili di malware delle reti.

Nel rapporto, Nokia, esterna il fatto che gli smartphone sottoposti a maggiori pericoli sono quelli con Android come sistema operativo. In questo caso le infezioni raggiungono una percentuale pari al 68.50% seguite da quelle del mondo PC con Windows che totalizzano un 27.96%. Il resto ossia il 3.54% riguarda invece altri sistemi operativi tra cui anche iOS. Il sistema operativo degli iPhone e degli iPad dunque risulta, secondo il rapporto, uno dei sistemi più sicuri da malware o interazioni malevole.

Analizzando il report si scopre poi come le infezioni su Android riguardino principalmente le applicazioni che vengono installate da store di terze parti le quali non controllate a dovere permettono di nascondere insidiosi malware capaci poi di diffondersi negli smartphone. Al momento sono esistenti circa sedici milioni di malware Android registrati nella banca dati di Nokia Threat Intelligence e questo numero è aumentato del 53% solamente nell'ultimo anno. Un problema importante che Google stessa ha cercato di arginare con l'introduzione di aggiornamenti capaci di incrementare la sorveglianza sul dispositivo. Non solo perché l'azienda di Mountain View sta cercando anche di migliorare la sicurezza direttamente sul Play Store agendo sulle applicazioni che non rispecchiano gli standard richiesti. Un lavoro difficile che di certo dovrà essere ancora più implementato.

Come dichiara Nokia nel suo rapporto, il 2017 è stato l'anno dei worm ransomware. A maggio, WannaCry ha creato il ransomware capace di mettere in crisi le reti aziendali in giro per il mondo. Nel mese di giugno, NotPetya / Goldeneye, ha utilizzato gli stessi exploit in un attacco mirato contro il governo ucraino e i servizi pubblici. Il ransomware è stato inizialmente diffuso attraverso un pacchetto di aggiornamento per un software di contabilità e un certo numero di società al di fuori dell'Ucraina hanno subito notevoli danni. Maersk, il gigante delle spedizioni, ha riportato una perdita di 300 milioni di dollari.

A settembre, Armis Labs ha annunciato otto vulnerabilità nel protocollo Bluetooth che potrebbero

potenzialmente mettere in crisi miliardi di dispositivi abilitati a questa connessione. A seconda del dispositivo, queste vulnerabilità potrebbe causare l'esecuzione di codice in modalità remota, attacchi man-in-the-middle e perdita di informazioni su sistemi Android, Windows e dispositivi basati su Linux.