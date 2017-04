HTC U Ocean: eccolo in una prima immagine dal vivo. Assenza completa del jack da 3.5mm

Il futuro top di gamma di HTC potrebbe non essere così rivoluzionario come ci si attendeva. E' di oggi la prima vera immagine dal vivo del futuro HTC U Ocean che sembrerebbe confermare alcune particolarità hardware ma anche smentirne altre. Ecco che il nuovo smartphone, tanto chiacchierato, potrebbe non essere così rivoluzionario rispetto a quanto si era visto nei mesi scorsi dalle indiscrezioni.

L'immagine del nuovo HTC U Ocean arriva direttamente dal solito Evleaks il quale permette di osservare il nuovo smartphone della casa di Taiwan sia nella parte frontale che in quella posteriore. Ciò che appare immediato dall'osservazione dello smartphone è senza dubbio la presenza di un tasto di accensione e spegnimento come anche il bilanciere del volume. Nelle prime indiscrezioni giunte durante i mesi scorsi sembrava palese l'adozione da parte di HTC di un nuovo sistema di interazione con lo smartphone che avrebbe permesso agli utenti di utilizzare la cornice "touch" per completare alcune azioni o per aprire alcune applicazioni. Tutto questo non sembra presente anche se l'azienda potrebbe aver posizionato la porzione di cornice "touch" all'opposto di quella dei tasti on/off e volume.

Frontalmente quello che comunque è possibile osservare è la riduzione importante delle cornici laterali, un "difetto" che ad oggi era stato sempre fortemente criticato ad HTC da parte degli utenti. Il nuovo HTC U Ocean sembra aver bypassato la cosa proponendo un pannello lateralmente praticamente borderless. Purtroppo per la parte superiore come anche quella inferiore rimangono ancora le classiche cornici soprattutto per la presenza in basso di un pulsante fisico che potrebbe integrare un sensore delle impronte digitali.

Secondo LlabTooFer, come sappiamo fonte autorevole da tempo sulle indiscrezioni degli smartphone in arrivo, il nuovo HTC U Ocean non vedrà la presenza del classico jack da 3.5mm. Gli utenti dovranno quindi utilizzare la porta USB Type-C per collegare gli auricolari o utilizzare il modulo NFC o Bluetooth. Una novità già intrapresa da HTC e che l'azienda sembra voler riprodurre anche nel nuovo top di gamma. Sulle altre specifiche tecniche aleggia un po' il mistero anche se le indiscrezioni parlano di un display WQHD da 5.5 pollici (con risoluzione 2560x1440 pixel), il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 835 e 4GB di RAM. Per il comparto multimediale dovrebbe esserci la presenza di una fotocamera con singolo sensore da 12MP (Sony IMX362) al posteriore mentre per i selfie HTC dovrebbe montare una fotocamera da 16MP (Sony IMX351).