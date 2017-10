Honor 7X ufficiale: display 18:9 con cornici ridotte e camera posteriore doppia

Un nuovo smartphone ufficializzato dall'azienda cinese: Honor 7X. Un dispositivo di fascia media che porta con sé però delle novità interessanti come la doppia fotocamera al posteriore ma anche un corpo in alluminio e soprattutto un display per la prima volta in Honor con form factor a 18:9 e dunque con cornici ridotte. Un display che per forma permetterà agli utenti di ottenere una maggiore superficie di utilizzo mantenendo però dimensioni ancora consone all'utilizzo con una mano ergonomicamente parlando. Vediamo le specifiche nel dettaglio.

Il nuovo Honor 7X come detto parte da un rinnovo del design che seppure non passa per il corpo, comunque realizzato sulla falsa riga dell'Honor 8 Pro e completamente in alluminio, permette di ottenere una nuova linea e soprattutto l'introduzione della principale novità quella del display 18:9. Proprio lo schermo abbandona il classico 16:9 per un più moderno ed attuale form factor capace di ridurre al massimo le cornici con dimensioni in diagonale da 5.93 pollici in risoluzione Full HD+ ossia di 2160 x 1080 pixel.

Per quanto concerne invece la dotazione hardware il nuovo Honor 7X possiede un processore Octa-Core Kirin 659 che verrà affiancato da 4GB di RAM e da una memoria da 32/64/128GB in base alla versione del paese di commercializzazione che comunque potrà essere espansa con una microSD fino a 256GB. Molto interessante il comparto multimediale con una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 16 e 2 MP mentre all'anteriore presente una cam da 8MP per selfie di qualità. Connettività di ultima generazione con Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2 ma anche chiaramente modem LTE 4G con supporto ibrido della Dual SIM.

Per il resto parliamo di un Honor 7X con batteria da 3.340 mAh e Android 7.0 Nougat preinstallato con la classica EMUI 5.1 anche se chiaramente ci si attende l'aggiornamento anche ad Android 8.0 Oreo. Per la disponibilità il nuovo Honor 7X al momento è stato presentato solo per il mercato cinese e sarà in vendita dal prossimo 17 ottobre in tre diverse colorazioni: Aurora Blue, Black e Gold. I prezzi vedono la versione da 32GB venduta a circa 166€, la versione da 64GB a 217€ ed infine la versione da 128GB a 255€.