Google Pixel 2: impermeabile, con fotocamera migliorata e anche in versione ''economica''

I Google Pixel hanno decretato un cambiamento importante per l'azienda di Mountain View che dopo anni di smartphone Nexus, ha deciso di rinominare completamente la propria linea di smartphone top di gamma ai quali ha conferito caratteristiche tecniche di ultima generazione con l'ultimo ritrovato in termini di hardware e software. Il successo di questi terminali ha messo addirittura in difficoltà Google che per un certo periodo non è riuscita a stare dietro alla domanda degli utenti con ritardi notevoli nelle consegne.

Ma se i nuovi Google Pixel sono stati relegati alla vendita solo negli USA, in rete sono apparse le prime informazioni in merito alla nuova generazione che l'azienda di Mountain View presenterà durante questo anno. Secondo alcune fonti di 9to5Google, Google starebbe già lavorando ai dispositivi di seconda generazione che dovrebbe vedere novità in seno al design ma soprattutto alle specifiche tecniche che verranno chiaramente aggiornate in base agli ultimi ritrovati. Proprio per questo le indiscrezioni parlano di nuovi Google Pixel 2 con una certificazione ancora maggiore di impermeabilità permettendo di confrontarsi con i futuri Galaxy S8 di Samsung e iPhone 2017 di Apple.

Non è tutto visto che i ben informati dichiarano la volontà da parte dell'azienda di Mountain View di proporre due versioni del nuovo Google Pixel 2. In questo caso però le due versioni potrebbero essere diverse rispetto a quello che ha deciso con gli attuali smartphone, i quali si differenziano solamente per la dimensione del display. Nei nuovi Google Pixel di seconda generazione, infatti, le differenze saranno anche e soprattutto tecniche. Sì perché Google sembra decisa a proporre una versione "Premium" e dunque con caratteristiche di altissimo livello ed una versione "low cost" che potrà essere acquistata ad un prezzo decisamente più basso rispetto alla prima versione.

La versione "Premium" dei nuovi Google Pixel 2 punterà molto sui materiali da top di gamma ma anche e soprattutto sulle specifiche tecniche. Processore, scheda grafica, quantitativo di RAM saranno di ultima generazione e potranno confrontarsi con i primi della classe. Google punterà molto anche sulla fotocamera visto che le indiscrezioni parlano di un lavoro minuzioso per il miglioramento di questo comparto pronto a far crescere qualitativamente i nuovi Pixel 2. Se per questa versione ci si attende una scheda tecnica di tutto punto, Google, come detto, proporrà anche una versione a più basso costo del Pixel 2.

In questo caso le indiscrezioni parlano di un non precisato processore che l'azienda sembra aver iniziato a testare e che potrebbe addirittura essere stato realizzato internamente a Mountain View. In questo caso questa seconda versione del Google Pixel si proporrà con specifiche tecniche inferiori a quelle del top di gamma ma l'intento dell'azienda è di poter permettere allo smartphone di "combattere" con smartphone dal rapporto qualità prezzo elevato come gli ormai famosi OnePlus 3T.