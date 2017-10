Essential Phone: vendute solo 5.000 unità con Sprint negli USA. Un flop?

Essential Phone ha venduto solo 5.000 unità tramite l'operatore Sprint negli USA. E' quanto viene dichiarato dai primi risultati diffusi sugli ordini del primo smartphone realizzato da Andy Rubin dopo la sua dipartita da Google. I numeri dunque sembrano risultare effettivamente molto bassi rispetto alle aspettative dell'azienda che di certo a realizzato un device fortemente futuristico nel design e nell'usabilità.

In questo caso sappiamo che l'operatore americano Sprint risulta essere l'unico tra i più importanti a permettere l'acquisto dello smartphone anche con vendita diretta senza passare per abbonamenti. In questo caso dunque sono numeri che non rendono sicuramente giustizia allo smartphone che ha veramente del potenziale sia in termini di design che per quanto concerne il comparto hardware rispetto anche ai più blasonati iPhone X e Samsung Galaxy S8 o anche Note 8.

Molti gli aspetti potrebbero aver portato a questi risultati. Da una parte il ritardo della commercializzazione rispetto a quanto preventivato durante la sua presentazione. Ritardi accumulati per problematiche insite proprio nella produzione e che hanno paventato una certa "incapacità" della società nel gestire gli ordini e dunque anche la successiva commercializzazione. Oltre a questo anche lo smartphone sembra non essere stato accolto poi così bene nemmeno dalla stampa americana che seppure ha gradito le innovazioni in termini di design, hanno avuto da ridire sulle performance della fotocamera che rispetto agli altri competitor sembra possedere qualcosa in meno.

Certamente la limitata diffusione delle vendite geograficamente parlando ha fortemente diminuito le possibilità di avere una partenza importante del device che al momento viene venduto solo sul sito ufficiale di Essential o tramite i negozi Sprint in territorio americano o canadese. Andy Rubin dovrà chiaramente tirare le somme di questi primi mesi di vendite del suo "gioiello" soprattutto vista la quotazione decisamente importante che era stata data all'azienda prima che il device fosse messo in commercio.